Dinamo samo od prodaje igrača može zaraditi 50 mil. €, pogledajte tko sve može otići

Dinamo uredno puni svoju blagajnu transferima igrača. Nakon odlaska Olma u zimskom prijelaznom roku koji je donio 21 milijuna eura dosad, s tendencijom da taj iznos još ozbiljno naraste, plavi su prodali Nikolu Moru za 8,5 milijuna eura, Šempera za 1,5, Baturinu za milijun, stiže i naknada za dodatni transfer Rrahmanija od oko 1,5 milijuna eura, a na obzoru su još neki, možda i rekordni transferi.

Leipzig bi Gvardiola i Petka

Čak 20 milijuna eura spominje se oko Joška Gvardiola, 18-godišnjeg stopera plavih koji je kroz sve svoje generacije iskakao i odavno mu se prognozirala velika igračka karijera. I dečko koji se u Maksimir vozio tramvajem, ili su ga kući vozili suigrači kad nisu mogli roditelji, u prvoj je momčadi plavih pokazao da su svi treneri koji su ga vidjeli kao budućnost plavih imali pravo. Doduše, izgleda da su pogriješili u jednom detalju. Gvardiol, čini se, neće biti budućnost Dinama u igračkom smislu, ali bi uskoro mogao postati igrač koji će plavima osigurati lijepu budućnost. Naime, po iznosima koji se sada spominju oko njegova mogućeg transfera, napunit će maksimirsku blagajnu. Ponuda Lillea nije ni razmatrana, tih deset milijuna eura za čudesnog talenta u Maksimiru je ocijenjeno kao “kikiriki”, ali onda se pojavio Leeds. Zasad se spominje ta odšteta od 20 milijuna eura, već je bilo nagađanja da će Joško brzo put Leedsa, neki su mislili da je već i otišao jer propušta utakmice U21 reprezentacije. No imao je problema sa stopalom i ostao je raditi u Maksimiru. Sad se javio i Leipzig, i oni navodno žarko žele mladog stopera Dinama u svojim redovima, ali njemački mediji još nisu “istrčali” s iznosima koji bi mogli biti ponuđeni Dinamu.

Ne treba čuditi dogodi li se njegov odlazak jako brzo. Samo, onda bi Dinamo morao hitno pronaći novog stopera jer već sad plavi postaju “tanki” na toj poziciji, još dok je i Gvardiol dio plave svlačionice.

Odavno se spominje mogući odlazak Amera Gojaka koji je već dugo u Maksimiru, on je važan igrač bio i kod Bjelice kao i sad kod Mamića. No, dođe li prava ponuda, lako je moguće da Gojak ode jer plavi u veznom redu imaju puno dobrih rješenja. Nemaju ih baš u vrhu napada. Bruno Petković “cementirao” je tu poziciju, ali stižu signali da bi i on lako mogao otići. Pogotovu ako se realiziraju napisi po kojima bi Petković za između 15 i 18 milijuna mogao u Leipzig. Njemački, Olmov klub ostao je bez dva napadača i traži pojačanje na toj poziciji i čini se da im je na radaru Petković, uz još nekoliko imena. Čini se da je Leipzig baš u Maksimiru, nakon Danija Olma, pronašao igrače za sebe, dovoljno mlade i nadarene s kojima bi mogao profitirati igrački, a onda i u slučaju budućih transfera.

Petković je jedan od stožernih igrača Dinama, baš kao i sjajni Dominik Livaković. Reprezentativna “jedinica” već dugo brani fenomenalno, nastavio je tako i u postkorona-vremenu. On je već imao ponuda, ali u Dinamu ga sigurno ne bi pustili za manje od deset milijuna eura. To za vratara nije lako dobiti, a i sam Livaković kaže da ne bi išao pod svaku cijenu, da želi u klub u kojem će sigurno braniti. Alternacije za Petkovića sada su Gavranović, Kulenović i Andrić, ode li Petko, i tu će plavi morati u “šoping”. Kao i u slučaju odlaska Livakovića, sada su u Dinamu pouzdani Zagorac i mladi Josipović pa će trebati još neko rješenje.

Od Olma još 12 milijuna!?

Uoči sezone, prvi operativac Dinama Zdravko Mamić, doduše iz međugorske sjene, najavio je da neće biti odlaska stožernih igrača ovog ljeta. Moguće je da se za to čeka kraj kvalifikacija za Ligu prvaka. No, kad bi doista otišli svi navedeni skupocjeni igrači, plavi bi samo za transfere mogli stići do više od 50 milijuna eura, ali bi i lako mogli ugroziti svoje europske ambicije. U svakom slučaju bit će zanimljivo do listopada, dokad traje prijelazni rok.

A plavi će pratiti i što se radi oko Danija Olma. Iako više nije igrač Dinama, plavi još drže “šapu” na njegovu ramenu. Naime, dosad je od njega stigao 21 milijun eura, a u slučaju da ga Leipzig proda, Dinamu ide novi postotak. Spominje se da ga hoće madridski Real, ali i da nudi samo 40 milijuna. A koliko znamo, Olmo ima izlaznu klauzulu od 80 milijuna. Kad bi to Real platio, onda bi hrpa milijuna stigla u Dinamu. Naime, plavi imaju pravo na postotak od budućeg transfera. Bude li on 80 milijuna, a plavi su dosad dobili 21 milijun, imaju pravo na 20 posto razlike. U ovom slučaju razlika bi bila 59 milijuna, 20 posto od toga je 11,8 milijuna eura! No teško će Leipzig sad prodati Olma.