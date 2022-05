Dinamo prodao više od 7000 paketa za dva derbije s Osijekom i Hajdukom

Dinamo je napravio pametan potez kad je odlučio prodavati ulaznice za dva derbija u paketu. Uz to su i cijene puno povoljnije nego da se kupuju ulaznice za svaki derbi posebno. K tome, Dinamo će možda, upiše li u nedjelju pobjedu nad Osijekom, postati i prvak (ako Hajduk izgubi u Rijeci) pa bi zanimanje navijača Dinama bilo znatno manje, a ovako će oni koji su kupili ulaznice za obje utakmice vjerojatno doći i na Hajduk, na slavljeničku utakmicu.

Prodaja paketa ulaznica ide dosta dobro, do jučer u podne prodano ih je malo više od 7000. Na prvi pogled nije nekakva navala, ali nije to uopće loše kad znamo navike Zagrepčana koji uglavnom ulaznice kupuju na dan utakmice. Uz to, sigurno je da gledatelji kalkuliraju i oko vremenskih prilika s obzirom na "sjajan" maksimirski stadion koji je, eto, doživio i 110 godina. Može se očekivati da će plavi ponovno imati sjajnu podršku, da će se ponoviti, pa biti i još bolja atmosfera nego je bila u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive. Uz tu sjajnu podršku, plavi su razočarali igrom, na kraju izvukli bod (1:1) i sad imaju priliku za ispriku navijačima.