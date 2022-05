Donedavno se po Zagrebu vozio tramvajem, a sada će postati najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti

Branič Joško Gvardiol (20) na ljeto bi mogao postati najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti.

Sve su glasnije priče da bi Gvardiol na kraju sezone mogao napustiti Leipzig i preseliti u Chelsea. Prema pisanju engleskih medija, Chelsea je za našeg reprezentativca spreman dati 60 milijuna eura.

Bio bi to najveći hrvatski transfer u povijesti, a trenutačni rekordni iznos također je platio Chelsea za Matea Kovačića (45 milijuna eura).

Gvardiol ugovor s Leipzigom ima do 2026., a prema Transfermarktu naš nogometaš vrijedi 30 milijuna eura.

Gvardiol ima samo 20 godina, ali je plijeni svojom mirnoćom na terenu. Uz to je i skroman dečko. Primjerice, kada je prije dvije godine igrao za Dinamo, na stadion je dolazio tramvajem.

– Iako polažem vozački, još se uvijek nekako najbolje osjećam u tramvaju. Nekada me zna suigrač odbaciti do kuće, nekada odem pješke jer uživam hodati… No, otkako me netko slikao u tramvaju, malo mi je neugodno jer sad svaki put kada uđem netko vadi mobitel – rekao je tada Gvardiol.

