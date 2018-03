Evo što je Đoković poručio nakon susreta s Modrićem i ostalim vatrenima

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Miamiju gdje će u noći s petka na subotu odigrati prijateljski susret protiv Perua. Dalićevi izabranici treniraju za taj meč, a slobodno vrijeme koriste za obilazak grada i druženje sa sportašima iz drugih sportova.

Pa su tako otišli na NBA utakmicu, a vrijeme su iskoristili i za druženje s tenisačima koji tamo nastupaju. Modrić i društvo naletjeli su na Bornu Ćorića i Matu Pavića, a onda i na Novaka Đokovića.

Kao što smo već pisali, svi su se zajedno družili, a naši nogometaši fotografije su podijelili na društvenim mrežama.

Happy to meet nice guys and great football players from Croatian National team. Srećno momci @HNS_CFF pic.twitter.com/vXp7JQIwbg