Boban otvorio dušu i prepričao užasne trenutke koje je proživljavao na SP-u 1998.

Zvonimir Boban, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a danas jedan od vodećih ljudi Fife, dao je veliki intervju za brazilski Globo.

Pričao je o svojim prvim nogometnim uspomenama, nastupima za Hrvatsku, incidentu na Maksimiru 1990. te bronci u Francuskoj.

- Nisam imao jednog idola, već više njih. Sviđalo mi se kako igra Maradona, Zico je bio fenomenalan igrač, zatim Platini...

Novinare je zanimala i utakmica Dinama i Zvezde 1990. godine i njegovo udaranje policajca.

- Nisam bio sam u tome. Mnogi taj događaj vežu samo uz mene, ali to nije baš tako. Tisuće drugih mladića taj su dan proživjele i napravile istu stvar kao i ja, ali ja sam bio nogometaš, desetka i kapetan Dinama, pa se mene isticalo. No, nisam napravio ništa više nego drugi koji su tada bili na stadionu. Bila je to pobuna protiv teškog režima, živjeli smo u paklu. To je bila borba za slobodu, rekao je Boban.

Koja vam je najbolja uspomena vezana uz SP 1998., a koja najgora?

- Normalno, najljepša uspomena je osvajanje trećeg mjesta. A najgora je to što sam napravio veliku pogrešku u polufinalu protiv Francuske. Vodili smo, ja sam kao kapetan vikao cijeloj momčadi da se moramo koncentrirati, i onda ja napravim pogrešku. Na kraju su oni pobijedili 2:1, rekao je Boban pa otvorio dušu i prepričao užasne trenutke koje je poslije proživljavao:

- Četiri dana nisam jeo, nisam ništa pio. Bilo je užasno, nisam danima mogao spavati. No, pobijedili smo Nizozemsku i osvojili broncu, što je velika stvar za tako malu zemlju.

Što mislite, kako biste prošli protiv Brazila u finalu?

- Ne znam, teško je to reći. Mnogi su nam govorili da smo igrali toliko sjajno da bismo osvojili zlato. No, Brazil je imao velike igrače poput Ronalda, a protiv njih nikada ne možeš igrati i tvrditi da ćeš pobijediti...

Koji igrači vam se danas sviđaju?

-Tko mi se sviđa? Lionel Messi je s druge planete, Neymar se sjajno razvio u Barceloni, Cristiano Ronaldo je također pravi fenomen. Mbappé može puno napredovati i postati prava zvijezda, a tu je i Modrić. Ne zato što je Hrvat, već je vrhunski igrač, on drugačije vidi samu igru.