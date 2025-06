Dinamo odustao od megatransfera? Nijemci traže previše, čeka se odgovor s Maksimira

Nakon emotivnog oproštaja od bečkog Rapida, gdje je oživio karijeru s impresivnih 19 pogodaka u 49 nastupa, Dion Drena Beljo našao se na ključnoj prekretnici. Njegova je budućnost predmet intenzivnih medijskih napisa u Njemačkoj, a kao glavna priča nameće se mogući transfer u Dinamo. Hrvatski prvak, predvođen novom upravom na čelu sa Zvonimirom Bobanom, ozbiljno je zainteresiran za visokog napadača te ga vidi kao idealno rješenje za napadačku liniju, pogotovo s obzirom na odlazak Brune Petkovića, a vjerojatno i Wilfrieda Kange. Boban se navodno osobno angažirao u nastojanjima da vrati Belju u HNL, nudeći mu ključnu ulogu koju je u Bundesligi izgubio i priliku za povratak u reprezentaciju.

Beljina situacija u Augsburgu daleko je od jednostavne. Njegov početni zanos nakon transfera iz Osijeka vrijednog tri milijuna eura brzo je splasnuo pod vodstvom trenera Jessa Thorupa, koji je od njega zahtijevao defenzivnu disciplinu koja nije odgovarala Beljinom stilu, što je dovelo do frustracija i preseljenja na klupu. Ta "Thorupova trauma", kako je nazivaju njemački mediji, još uvijek je prisutna. Međutim, klub je u međuvremenu imenovao novog trenera, bivšeg njemačkog reprezentativca Sandra Wagnera, koji ima potpuno drugačiju viziju. Wagner je već telefonski razgovarao s Beljom i izrazio jasnu želju da ga zadrži, videći ga kao savršenog kandidata za ulogu "viseće špice" u sustavu s dva napadača. Novi trener vjeruje da može otključati Beljin puni potencijal i želi mu pružiti novi početak, što značajno komplicira Dinamove planove.

Najveća prepreka, međutim, ostaje financijski dio potencijalnog posla. Prema izvještajima iz Njemačke, Augsburg je postavio početnu cijenu od vrtoglavih 8 milijuna eura. To je iznos koji čak ni bečki Rapid, koji je imao pravo prvokupa, nije bio spreman platiti. Za Dinamo se ta cifra smatra previsokom i srušila bi njihov dosadašnji transferni rekord. Izvori navode kako u Maksimiru razmatraju ponudu u rangu od 3 do 4 milijuna eura, uz dodatne bonuse i postotak od iduće prodaje. Važno je napomenuti, kako ističe i list Augsburger Allgemeine, da konkretni pregovori još nisu ni započeli; Dinamo je tek formalno iskazao interes, a klubovi su trenutačno vrlo udaljeni u svojim procjenama.

U konačnici, ključ čitave operacije leži u motivaciji samog igrača. Beljina je primarna ambicija osigurati kontinuitet igranja kako bi se vratio u krug hrvatske reprezentacije, pogotovo jer je Svjetsko prvenstvo pred vratima. Upravo to mu Dinamo može jamčiti, nudeći mu status prvotimca. U Augsburgu bi se, unatoč ohrabrujućim riječima trenera Wagnera, suočio sa žestokom konkurencijom u liku Phillipa Tietza i Ermedina Demirovića. Beljo u rukama drži i značajan adut: iako je pod ugovorom do 2027. godine, svjestan je da Augsburg želi izbjeći situaciju u kojoj u svlačionici ima nezadovoljnog i nemotiviranog igrača. To njemu i njegovom agentu Srđanu Lakiću daje pregovaračku moć u pokeru koji je u tijeku, a čiji će ishod ovisiti o tome hoće li Wagnerova moć uvjeravanja nadjačati Beljinu želju za sigurnom minutažom te može li Dinamo pronaći financijski model kojim će premostiti jaz s njemačkim prvoligašem.