Dinamo objavio cijene ulaznica za gostovanje u Švedskoj: Boysima gotovo polovica karata

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.10.2025.
u 16:53

Navijači Dinama željno iščekuju prvo europsko gostovanje ove sezone, budući da im na utakmicu s Maccabijem u Bačkoj Topoli nije bio dozvoljen ulazak, a Modri su sada objavili i detalje vezane za prodaju ulaznica za uatkmica sa Šveđanima.

Zagrebački Dinamo sjajno je krenuo u Europskoj ligi s dvije pobjede u prve dvije utakmice i to identičnim rezultatom 3:1. Modri tako trenutačno drže vrh tablice pred 35 drugih momčadi, a novoj pobjedi mogu se nadati i u trećem kolu u kojem će gostovati kod momčadi sa suprotnog kraja ljestvice, švedski Malmö.

Navijači Dinama željno iščekuju prvo europsko gostovanje ove sezone, budući da im na utakmicu s Maccabijem u Bačkoj Topoli nije bio dozvoljen ulazak, a Modri su sada objavili i detalje vezane za prodaju ulaznica za uatkmica sa Šveđanima. Ta se utakmica igra 23. listopada s početkom u 21 sat.

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

- GNK Dinamo je za navijačku tribinu Malmö New Stadiuma na raspolaganje dobio 1025 ulaznica po cijeni od 15€. Klub je postigao dogovor s Udrugom navijača Dinama koja okuplja Bad Blue Boyse i odlučio joj ustupiti 472 ulaznice koje će oni otkupiti i raspodijeliti među svojim članovima, ujedno i vlasnicima godišnjih ulaznica. 

 - Za sve ostale navijače prodaja ulaznica odvijat će se isključivo ONLINE u sljedećim terminima:

  • Subota, 11. listopada, od 11 sati - prvokup za vlasnike godišnjih ulaznica
  • Nedjelja, 12. listopada, od 11 sati - kupovina za članove kluba
  • Ponedjeljak, 13. listopada, od 11 sati - slobodna prodaja

U slučaju velikog interesa GNK Dinamo će zatražiti dodatni kontigent ulaznica - napisali su iz kluba.


