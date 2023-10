Dinamo konačno otpisao Mihajličenka? Niti ne trenira s prvom momčadi

Prema svemu sudeći konačno je došao rasplet pitanja pozicije Ukrajinca Bogdana Mihajličenka (26) u Dinamovoj momčadi . Po povratku iz reprezentacije trenirao je s juniorima, vjerojatno neće biti niti u sastavu za utakmicu s Goricom, piše Germanijak.

Trener Dinama, Sergej Jakirović , nikada nije izravno rekao da će otpisati Ukrajinca, no bilo je naznaka kakva bi mogla biti njegova sudbina. "Svaku utakmicu netko mora na tribinu, odlučio sam da to bude on. Što će biti dalje, vidjet ćemo", rekao je jednom prilikom Jakirović.

Prema pisanju Germanijaka, ugovor ukrajinskog igrača i Dinama trebao bi biti raskinut ove zime. Njegov kratki angažman u Dinamu bio je problematičan od samoga početka.

Najprije je zbog problema s koljenom pao na liječničkom pregledu. Dinamo je bio na pragu odustajanja od transfera, ali je ipak odlučio provesti ga do kraja kada je formirana ponuda prema kojoj je Mihajličenko na Maksimir došao gotovo besplatno, tako što ga se plaća prema nastupima i učinku.

Tijekom tri mjeseca nastupio je 15 puta, a najveći je doprinos dao kroz dvije asistencije u pobjedi protiv Astane (5:1). S druge strane, loša igra protiv Ballkanija na Kosovu vjerojatno ga je koštala svih izgleda da se afirmira u momčadi, a niti ostale prilike nije uspio dobro iskoristiti.

