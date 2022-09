Dinamo danas igra protiv kluba koji je među top 5 svih vremena, pogledajte ove brojke

Koliko je Milan, Dinamov idući protivnik, povijesno velik klub? Je li jedan od "najvećih"? Budući da se te konačne ljestvice trofeja ne spominju često, Milan je na vječnoj ukupnoj ljestvici profesionalnih nogometnih klubova na 24. mjestu s 49 osvojenih trofeja. No u ovom sistemu bilo bi nešto poštenije rangirati klubove iz pet najjačih liga zasebno, a na toj je ljestvici Milan sedmi. Ispred njega su, redom, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United, Juventus i Liverpool, sve sami velikani svjetskog nogometa. Kad pak bacimo pogled na kontinentalne uspjehe, Milan je tu nešto bolje rangiran. Sa sedam naslova prvaka Europe najuspješnija je talijanska momčad te druga najuspješnija na kontinentu. Daleko prvi je Real Madrid (14 naslova), a Milan iza sebe drži Bayern (6), Liverpool (6) i Barcelonu (5) na vječnoj ljestvici nakon 67 sezona Lige, odnosno Kupa prvaka. Kad iz toga izvučemo neki prosjek, Milan spada tu negdje, možda i u top 5 društvo svjetskih nogometnih klubova po uspjesima.

Osam Zlatnih lopti

No nije tu samo riječ isključivo o uspjesima i rezultatima nego i o utjecaju kluba. Protiv nekih generacija Milana, poput onih iz 1989., 2003. i 2004., bilo je gotovo nemoguće igrati jer su bile prepune nogometnih virtuoza, zvijezda i ratnika. Milanove zvijezde nadahnjivale su mnoge ljubitelje nogometa diljem svijeta, a da je tako, najbolji je pokazatelj podatak da u svojoj povijesti ima šest osvajača Zlatne lopte; Giannija Riveru, Ruuda Gullita, Marca van Bastena (x 3), Georgea Weaha, Andrija Ševčenka i Kaku. Po broju osvojenih Zlatnih lopti Milan je s osam na diobi trećeg mjesta sa sjevernotalijanskim rivalom Juventusom, a ispred njih na vječnoj su ljestvici Barcelona (12) i Real Madrid (11, uskoro će biti 12).

Osim ovih osvajača Zlatne lopte, u povijesti su za Milan nastupale legende poput Ronaldinha, Alessandra Costacurte, Paola Baresija, Cafua, Cesarea i Paola Maldinija, Ronalda, Maura Tasottija, Gennara Gattusa, Alessandra Neste, Dide, Danielea Massara, Filippa Inzaghija, Andree Pirla, Franka Rijkaarda, Thiaga Silve, Gunnara Nordahla, Nilsa Liedholma, Josea Altafinija, Herberta Kilpina i tako dalje, jer mnoga su još legendarna imena koja nisu tu. Poanta je da je Milan uglavnom, iz generacije u generaciju, vrhunskim nogometašima bio najviša moguća platforma za uspjehe. Nogometaši Milana praktički su redovito i reprezentativci, jer podaci iz posljednjih 20 godina pokazuju da je u prosjeku više od 80 posto nogometaša Milana igralo za svoju reprezentaciju u svakom trenutku.

Mora se reći da je Milan u svojoj povijesti imao i nekoliko crnih razdoblja. Gledajući periode bez naslova prvaka u Italiji, najdugotrajnija Milanova suša trajala je od 1907. do 1951. godine. Nijedna druga nije bila ni blizu toj koja je trajala čak 44 godine, dvije iduće najdulje trajale su po 11 godina, od 1968. do 1979. godine, te u ovom najrecentnijem periodu, od 2011. do 2022. godine, kad se Piolijeva momčad posložila i u napetoj borbi s Interom i Napolijem ovog proljeća konačno došla do naslova prvaka. Milan je u tom periodu poprilično potonuo, posebice u 2012. godini odlascima Zlatana Ibrahimovića i Thiaga Silve. Pali su u 2010-ima rossoneri nekad i do sedmog, osmog, pa i desetog mjesta na ljestvici domaćeg prvenstva i ostajali bez ikakvog europskog nogometa, sve dok 2019. godine na velike funkcije u klub nisu došli trener Stefano Pioli te direktori Paolo Maldini i Zvonimir Boban. Milan se u tri godine novog projekta vratio sa sredine ljestvice na vrh u Italiji, ali još se čeka taj iskorak u Europi, još od 2007. i zadnjeg Milanova naslova u Ligi prvaka.

Boban, Šimić, Rebić...

Kad smo već spomenuli Bobana, valja istaknuti i koja su to druga hrvatska imena imala utjecaj u povijesti crveno-crnih. Prvi na pamet pada Dario Šimić, a zatim i sadašnji igrač Milana Ante Rebić, koji je s 28 pogodaka vrlo blizu Bobanovih 30 na vrhu ljestvice najefikasnijih Hrvata u Milanu. Dres Milana još su nosili i Nikola Kalinić, Mario Mandžukić, Mario Pašalić, Dario Smoje, Dražen Brnčić i Alen Halilović. Boban je u dresu Milana osvojio četiri naslova u Serie A, jednu Ligu prvaka, tri domaća te jedan europski Superkup, dok je Dario Šimić osvojio Serie A, domaći Kup i Superkup po jednom, ali dva puta Ligu prvaka te uz to po jedan europski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo. Sadašnji "as" Rebić, koji protiv Dinama neće igrati zbog ozljede, ima jedan naslov u Serie A, a vidjet ćemo hoće li moći proširiti kolekciju.

Gledano u povijesnom kontekstu, u Milanu se sada smatra da su na povratku zlatnim danima, da se taj povratak na vrh u Italiji treba održati te da je preostao povratak i na europskoj sceni. Mogu li Pioli i trenutačni kadar to napraviti pokraj velikana poput Reala, Cityja, Liverpoola, PSG-a i Bayerna? Teško, ali ne i nemoguće.

