ČEKA SE BOBANOV POTEZ

Dinamo će teško zadržati Livakovića: Stigla ponuda iz Premier lige teška pet milijuna eura

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
05.05.2026.
u 09:25

Nije nemoguće ni da Livaković dobije drugu priliku u Fenerbahčeu budući da će problematični Brazilac gotovo sigurno napustiti klub

Dominik Livaković ove se zime vratio u zagrebački Dinamo na šestomjesečnu posudbu iz turskog Fenerbahčea. Jasno je kako bi plavi željeli zadržati najboljeg hrvatskog vratara i nakon ovog ljeta, no taj se scenarij čini sve manje mogućim. Feneru treba vratar budući da se planira riješiti Edersona, igrača zbog kojeg je Livaković i napustio Tursku, a hrvatski reprezentativac ima ponude i iz Serie A.

Interes za njim pokazali su Genoa i Torino, a sada se u priču uključio i engleski prvoligaš Crystal Palace doznaje Germanijak. Englezi su za njegove usluge spremni Feneru platiti pet milijuna eura što je iznos kojem Dinamo ne može konkurirati. Ne treba ni reći kako je igranje u Premier ligi dodatni motiv, no 'Livi' će vjerojatno pričekati da vidi što će Palace sa svojim prvim vratarom Deanom Hendersonom.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

On je ujedno i kapetan londonskog kluba te ima ugovor do ljeta 2028. koji klub planira i produljiti. Problem je u tome što Englez ima nekoliko zanimljivih ponuda i nije nemoguće da napusti klub ovog ljeta. Livaković se već ove sezone 'opekao' posudbom u Gironu kamo je otišao tražiti minute uoči svjetskog prvenstva, samo da onda ne bi proveo ni minute među vratnicama katalonskog kluba.

Nije nemoguće ni da Livaković dobije drugu priliku u Fenerbahčeu budući da će problematični Brazilac gotovo sigurno napustiti klub. Dinamo i Zvonimir Boban sigurno bi ga željeli zadržati na Maksimiru, ali pitanje je što želi Livaković. Igranje u Premier ligi značilo bi novi iskorak u karijeri, ali na kraju krajeva - čini se kako će zadnju riječ voditi Fenerbahče.
Fenerbahče Crystal Palace Dinamo Dominik Livaković

