Detalji tragične smrti trenera iz Srbije: Sat i pol nije imao dotok kisika, bio sam zaprepašten

Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac i uspješan košarkaški trener Dejan Milojević umro je jučer u bolnici u Salt Lake Cityju u dobi od 46 godina, od posljedica srčanog udara.

Milojević je od 2021. bio u ulozi pomoćnog trenera u Golden State Warriorsima, momčadi za koju igra hrvatski košarkaš Dario Šarić. S Warriorsima je u utorak doputovao u Salt Lake City, gdje su u srijedu trebali odigrati utakmicu s domaćim Utah Jazzom.

Tijekom večere igrača i trenera Milojeviću je pozlilo te je hitno prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije, nakon operacije, stigla je najgora vijest..

Vijest o tragediji duboko je potresla čuvenog srpskog košarkaškog stručnjaka Duška Vujoševića koji je s Milojevićem uspješno surađivao u Partizanu. Gostujući na srpskoj televiziji Nova, Vujošević je otkrio dosad nepoznate detalje o tragediji.

- Jučer poslije dijalize zvao me je Milenko Tepić i pitao me: "Jesi li čuo za Milojevića?" Rekao mi je da je imao težak infarkt i da je pitanje hoće li preživjeti. Bio sam zaprepašten. Poslije se ispostavilo da njegov mozak nije sat i pol do operacije imao dotok kisika. I kad je to eksplodiralo... Vjerojatno će se pokazati da je veliki tromb začepio neku krvnu žilu - ustvrdio je Vujošević.

Milojević je rođen 15. travnja 1977. godine u Beogradu, a tijekom igračke karijere je igrao za Beovuk, FMP, Budućnost, Partizan, španjolsku Valenciju i turski Galatasaray. Bio je član reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2001. u Turskoj. Tri godine zaredom (2004. - 2006.) bio je proglašavan najboljim igračem ABA lige.

Po završetku igračke karijere 2010. je preuzeo dužnost sportskog direktora beogradske Mege, a 2012. je postao glavni trener. Na toj je dužnosti ostao do 2020. Među mnogim igračima koji su se iz Mege otisnuli u NBA ligu, najviše se ističe dvostruki dobitnik MVP nagrade u najboljoj košarkaškoj ligi svijeta, centar Denver Nuggetsa Nikola Jokić.

Milojević je s Megom osvojio jedan domaći kup, a u pola sezone koju je 2021. proveo kao trener Budućnosti, bio je prvak i osvajač crnogorskog kupa.

U lipnju 2021. prihvatio je poziv da se pridruži stručnom stožeru Stevea Kerra u Golden State Warriorsima, s kojima je 2022. osvojio naslov NBA prvaka.