Detalji incidenta u Splitu: Čovjeka kojeg je zbog karata napala Torcida zovu 'Jastog'

U Splitu se u nedjelju neposredno prije utakmice Hajduka i Šibenika u sklopu 18. kola HNL-a dogodio incident pri čemu su se sukobili pripadnici dviju suprotstavljenih frakcija Hajdukovih navijača.

Fizički i verbalni incident rezultirao je kaznenim prijavama protiv A.S. (35) i M.T. (37) koji su uhićeni zbog napada na V.B. i G.Š.

Prema policijskom izvješću A.S. i M.T. su 22. siječnja oko 11:30 ušetali u kafić u blizini stadion Poljud, a tamo su zaprijetili oštećenicima: "Ubit ćemo vas".

Mladić M.T. tereti se pak da je u istom lokalu prijetio riječima: "Polomit ćemo te, riješit ćemo mi tebe na svoj način, prvi put kad te vidimo blizu stadiona ili da želiš kupiti kartu, ubit ćemo te...".

Večernji list doznaje da su napadnuti Vedran Bukovac (na fotografiji desno) i Gordan Šangut i to zbog videa kojeg su snimili i proširili po Facebooku, a na kojem je vidljivo kako su neposredno prije utakmice u odjelu za prodaju karata na Poljudu problematizirali odluku kluba da karte za Hajdukove utakmice mogu kupiti isključivo članovi splitskog kluba.

"Tom su prilikom ometali rad klupskog odjela i doslovno se iživljavali nad djevojkama koje rade za šalterom i koje su im više puta kazala da one tu samo prodaju karte i nisu upućene u klupske politike. No, Bukovac i Šangut nisu stajali dobrih pet minuta, inzistirali su na sastanku s predsjednikom Lukšom Jakobušićem te su stvorili gužvu pred odjelom pa je ostatak navijača počeo negodovati", govori za Večernji list očevidac trenutka koji je bio uzrok kasnije incidenta.

Inače, Vedran Bukovac u Splitu relativno je poznata persona, naročito među navijačima splitskog kluba. On je, naime, pokretač Facebook grupe "Doli udruga Naš Hajduk" u kojoj svakodnevno kritizira rad udruge koja generira klupsko članstvo i za cilj ima otkupiti dionice kluba te otkupiti većinski vlasnički paket klupskih dionica.

Nije zgorega spomenuti da je Bukovac i nečasno otpušteni policajac koji je 2009. upao u škare Uskokove istrage koja je razotkrila klan iz pomorske policije koji se povezao s djelatnicima Ine. Sumnjičilo ih se da su se na području splitskog akvatorija bavili malverzacijama s gorivom za brodove, da su lažirali putne naloge te su zaplijenjenu oboritu ribu i jastoge uzimali sebi te ih potom preprodavali dalmatinskim restoranima.

U svojim objavama Bukovac ne štedi organizaciju Našeg Hajduka ali ni predsjednika kluba Lukšu Jakobušića. Udrugu naziva "sektom", a njezine članove "koritašima" i "Orjunom". Predsjednika kluba naziva "bleferom", a u svojim istupima nerijetko se služi i negativnim epitetima i uvredama. Bukovac u svojim objavama sebe opisuje desničarom i domoljubom te nerijetko sugerira kako su se nad Hajdukom nadvile mračne sile poput "Udbe".

Primjera radi, Bukovčeva Facebook grupa ima 3.5 tisuće članova, a Hajduk je prošlu godinu završio s oko 100 tisuća članova koji podržavaju rad udruge Naš Hajduk.

Zbog svoje je kontroverzne artikulacije ali i prošlosti, Bukovac je među Torcidom zaradio i nadimak "Jastog", a dugo vremena insajderi iz Torcide povezivali su ga s Igorom Štimcem, bivšim kapetanom i predsjednikom Hajduka koji među navijačima Bijelih ne uživa previše simpatija zbog kontinuiranog kritiziranja modela kluba ali i svojevremene "suradnje" s HNS-om kojim su svojevremno upravljali Davor Šuker i Zdravko Mamić.

U razgovoru za Večernji list Bukovac tvrdi da on nije Štimčev plaćenik.

"Ja Igora poznajem cijeli život. Isto smo godište. Zajedno smo igrali mali i veliki nogomet, a danas popijemo kavu dva puta godišnje. Ja nisam njegov plaćenik. To govori dio Torcide jer otvoreno kritiziram dokazano neuspješan model kluba i zato što je Štimac član moje grupe. Nekad sam bio Mamićev plaćenik, a danas sam Štimčev. Čim kritiziraš odmah ti nalijepe etiketu plaćenika", govori Bukovac.

Osvrnuo se zatim na sam incident.

"Da, istina je da smo snimali video i na blagajni postavili određena pitanja. Taj video objavili smo u grupi da narodu pokažemo nelogičnosti u vodstvu kluba. Međutim, nitko nikoga nije vrijeđao. Smireno smo zatražili sastanak s predsjednikom. Pitao sam ih tko to meni može uvjetovati dolazak na Poljud, a navijač sam Hajduka cijeli život, a prijatelj koji je bio sa mnom je dioničar. Ukazivao sam na neustavnost i nezakonitost takve odluke. Nejasno je zašto samo članovi mogu kupiti karte, a stadion nije popunjen. Istina, Hajduk sada ima oko 50 tisuća članova, ali nije za očekivati da će svi moći svaki vikend dolaziti na Poljud. Takve prakse nema nigdje u Europi. Odluka o pravu prvokupa karata koje imaju članovi je legitimna i postoji svugdje u svijetu. Ali ovako nešto ne postoji. Znači iako je stadion bio polovično prazan ja nisam mogao ući na stadion i gledati Hajduka jer nisam član udruge Naš Hajduk. To je diskriminacija", kaže Bukovac.

Dodaje kako sumnja da su napadači na njega dobili nalog iz kluba.

"Ja sam u odjelu za karte ostavio broj i rekao gdje ću sjesti na kavu pričekati nekoga iz kluba s kim mogu razgovarati. Znači, ja to nisam nikom drugom rekao. I zatim dolaze dvojica torcidaša koji su dali pljusku meni i prijatelju i počeli prijetiti. No ja se njih ne bojim. Ja sam do 2012. godine bio član udruge no onda sam izašao jer sam vidio da sustav ne funkcionira. Od tada sam u žestokoj borbi protiv njih", zaključuje Bukovac.