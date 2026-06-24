Jedna utakmica danas mogla bi Hrvatskoj otvoriti vrata osmine finala SP-a. Evo kako

Hrvatska reprezentacija svladala je Panamu s 1:0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva, dok su Engleska i Gana odigrale 0:0. Engleska i Gana nakon dva kola imaju po četiri boda, Hrvatska tri, a Panama je na nuli i izgubila je izglede za prolazak. Plasman u šesnaestinu finala osigurat će prva i druga momčad iz svake od 12 skupina, uz osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Porazom od Engleske Hrvatska je znatno smanjila izglede za osvajanje skupine, što znači potencijalno teži ždrijeb. Hrvatska još može do prvog mjesta u slučaju da pobijedi Ganu, a Engleska izgubi od Paname koja je ispala s turnira. Simulacije sugeriraju da je najizgledniji protivnik Hrvatske u šesnaestini finala Portugal ili Kolumbija. U slučaju prolaska te prepreke, ždrijeb bi Hrvatsku u osmini finala vodio na boljeg iz ogleda Španjolske i Austrije. Dobra vijest za vatrene jest da bi se u potencijalnom četvrtfinalu mogli susresti s nešto pristupačnijim suparnicima, poput BiH, SAD-a, Egipta ili Senegala.

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Hrvatskoj je u ovom trenutku od presudne važnosti da njezina skupina ne završi među četiri najlošije rangirane skupine kada se uspoređuju trećeplasirane momčadi. Upravo zato rezultat večerašnjeg susreta Bosne i Hercegovine protiv Katara (21 h) izravno utječe na izglede vatrenih za prolazak dalje. Računica je jednostavna. Ako BiH u posljednjem kolu protiv Katara odigra neriješeno, završit će natjecanje u skupini na trećem mjestu s ukupno dva osvojena boda.

Takav učinak bio bi vrlo slab u usporedbi s ostalim trećeplasiranim reprezentacijama. To bi odgovaralo Hrvatskoj jer bi trećeplasirana momčad iz njezine skupine, ako osvoji barem jednu pobjedu i dođe do tri boda, automatski imala bolji učinak od BiH te bi bila u povoljnijem položaju u borbi za prolazak među najbolje trećeplasirane momčadi.

Drugim riječima, što BiH slabije završi svoju skupinu, to su veći izgledi da Hrvatska izbori nastavak natjecanja kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Prema trenutačnim izračunima, hrvatska skupina ima 77,6 posto izgleda da će njezina trećeplasirana momčad osigurati prolazak dalje. Hrvatskoj pritom odgovara da skupine poput A, G, H i E ostvare slabiji učinak na toj ljestvici.