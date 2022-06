Đerek plasmana u finale: Presretna sam. Mučilo me sto stvari, a opet sam uspjela

Splitska olimpijka, članica kluba Marjan, četvrti vikend zaredom oduševljava i na gredi i na tlu. Prvo je na Svjetskom kupu u Varni osvojila dvije medalje (zlato na gredi, bronca na tlu), na prvenstvu Hrvatske bila je dvostruka prvakinja na ovim spravama pa na Svjetskom kupu u Osijeku osvojila dva srebra, da bi sada sjajni niz nastavila i u Sloveniji.

S najboljom ocjenom plasirala se u finale tla (13,100), te s četvrtim mjestom ušla u finale grede (12.550), čime je došla do brojke od 33 finala u karijeri na turnirima Svjetskog kupa. Ima ukupno 17 osvojenih medalja.

Na parteru bez problema

– Presretna sam i prezadovoljna. Ne samo da su mi kvalifikacije trajale dugo nego i cijeli dan. Mučilo me sto nekih svari, a opet sam uz to uspjela izvući dva finala. Cijelu prošlu i ovu godinu imam niz svjetskih kupova gdje sam na svakom ušla u po dva finala i to me posebno veseli. Napravila sam veliku grešku na gredi, pala sam već na drugom elementu. S jedne strane nije mi drago što nisam uspjela cijelu vježbu odraditi kako sam zamislila, ali s druge strane i s padom sam dobila vrlo visoku ocjenu, a to je pokazatelj da i te kako imam visoku početnu ocjenu, da čisto radim i da je moja greda stvarno dobra. A parter je išao bez problema, ušla sam u vježbu znajući da mi treba samo neka prosječna vježba, bez većih grešaka i da će to biti dovoljno. Na kraju sam napravila baš to, bez puno stresa. Finale? Voljela bih ne pasti gredu i odraditi sličan parter – rekla je Ana nakon nastupa.

Tina Zelčić (ZTD Hrvatski sokol) koja je proteklog vikenda u Osijeku bila prva rezerva za finale grede, do svog trećeg finala u karijeri došla je s drugom ocjenom kvalifikacija (12.900), a bolja je bila samo Mađarica Zsofia Kovacs (13.300).

– Vježba je bila bez većih grešaka, zadovoljna sam. U finalu se nadam što boljoj izvedbi i ponavljanju vježbe iz kvalifikacija – kratko je poželjela Tina.

Tijani Koren (GK Nedelišće) ovo je treći SK u nizu da je u finalu, nakon Varne i Osijeka, čime je došla do čak 38. finala u karijeri. U kvalifikacijama preskoka bila je četvrta.

– Zadovoljna sam odrađenim skokovima i ulaskom u finale, ovo mi je treće finale ove sezone. Jako sam sretna zbog toga, osobito jer su ovdje u Kopru Gymnova sprave koje mi nemamo u dvorani, ne treniramo na njima. Na treningu sam imala malih problema, ali kvalifikacijama se sve posložilo, uspjela sam odraditi svoje skokove i plasirati se u finale. I dalje me muči rame – rekla je Tijana nakon kvalifikacija u kojima je najbolje skokove imala Mađarica Zsofia Kovacs (13.275). Prije nešto manje od tri tjedna Mateo Žugec (GK Vindija) je u svom drugom finalu Svjetskog kupa, onome u Varni, osvojio prvu medalju i to srebrnu, a niz odličnih nastupa nastavio je i u Koperu.

Artić sjajna u Tel Avivu

Hrvatska seniorska reprezentacija u ritmičkoj gimnastici i više nego uspješno zaključila je svoje nastupe na Europskom prvenstvu u Tel Avivu. Tamara Artić (GK Vindija) bila je odlična u vježbi s čunjevima zauzevši 26. mjesto (28.450) među čak 70 ritmičarki koje su nastupile s ovim rekvizitom među kojima je bila i Lana Sambol (GK Aura) s 51. rezultatom (25.400).

Tamara je bila jako dobra i u vježbi s trakom, ukupno 30. (26.650), dok je u ovoj disciplini Barbara Šelendić zauzela 45. mjesto s 24.500 bodova. Dan prije Sambol je bila 45. mjesto u vježbi s loptom (25.800) i s obručem (25.450). Tamara Artić pak 51. s obručem (25.000), a Barbara Šelendić 62. s loptom (23.200).Hrvatska juniorska reprezentacija u ritmičkoj gimnastici zauzela je ukupno 31. mjesto među ekipama Staroga kontinenta.

Najbolji plasman i rezultat ostvarila je Petra Belević (KRSG Poreč) koja je bila 26. u vježbi s loptom (23.500). S obručem je bila 33. (20.400), baš kao i Iva Janjić (KŠRG Rondo) u vježbi s čunjevima (22.600). Bianca Ema Gajšak (GK Maksimir) zauzela je 35. mjesto s trakom (18.150).