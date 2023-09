'Derbi s Dinamom pokazat će može li Hajduk izdržati do kraja. Ne vidim da imaju neku očitu prednost'

Pobjedu protiv Lokomotive (1:0), nogometaši Hajduka proslavili su kao da su osvojili neki trofej. Jasno je i na tom detalju da je pritisak na Poljudu sve veći, a u sljedećem kolu derbi s Hajdukom puno će toga pokazati.

- Pobjedom protiv Astane, Dinamo je vratio samopouzdanje. To je ona momčad s pobjedničkim gardom koju priželjkuje Sergej Jakirović ali i svi navijači. Zbog toga je Dinamo u prednosti u ovom trenutku u odnosu na Hajduk. U Splitu je, nakon dva poraza, bio nered u svlačionici, što je priznao i sam Ivan Leko. U takvim situacijama često iziđe na vidjelo nešto što je bilo prikrivano rezultatom. Pa i to slavlje pogotka koji je Hajduku donio pobjedu nad Lokomotivom, jasno pokazuje koliko im je to značilo. Vidjet ćemo je li to samo prividno popravljanje ozračja... - počeo je Jerko Leko.

Kriva energija i emocije

Ili će im to zaista donijeti novi psihološki impuls na koji do sada nisu računali?

- Baš će taj psihološki moment biti presudan. Da Hajduk nije pobijedio Lokomotivu, tjedan uoči derbija za njih bi bio jako dug s puno krive energije i nervoze. Sada su kupili mir i vidjet ćemo hoće li se uspjeti nametnuti Dinamu. Ako budu pravi i nabrijan, Hajduk može pobijediti i opet je ondje gdje je bio prije petnaestak dana. No, lakše je to kazati nego učiniti.

Koliko igrači u pripremi derbija osluškuju ozračje u medijima i javnosti i remeti li im to fokus?

- Tu je jako bitan trener. Razlika je u kojoj situaciji dolaziš na Poljud. Nije isto igrati kada se odlučuje prvenstvo i kada imaš 12 bodova prednosti. Želja za pobjedom na Poljudu dovoljan je motiv da budeš pravi. Igrači se ne opterećuju stavovima medija, puno češće takve stvari znaju pogoditi trenera. Ako on nije stabilan, onda on može prenijeti nervozu na igrače koji svi jedva čekaju početak utakmice. Ja nikada nisam bio opterećen što pišu mediji, najčešće sam najave takvih utakmica čitao tek kada sve završi. Bilo je slučajeva kada su treneri prije derbija pričali igračima što pišu mediji, a mi takve stvari nismo ni registrirali.

Osim domaćeg terena, koja je Hajdukova najveća prednost u odnosu na Dinamo?

- Ne vidim sada neku očitu prednost. Dinamo je s Jakirovićem dobio trenera koji je gladan uspjeha. On će se maksimalno posvetiti pobjedi. U nadolazećem derbiju šanse su podjednake.

Kako vam izgledaju dosadašnje rotacije Ivana Leke?

- Izgledalo mi je da se dugo traži idealna postavka igre. Dok je bio u Belgiji, dosta se pričalo o tome da stalno usavršava sustav, nakon što ga stvori. Hajdukovci očekuju da Leko stvori prepoznatljiv sustav. Leko trenutačno radi na uštimavanju. Nije lako biti u Hajduku, ozračje oko kluba je izraženije nego u Dinamu gdje je igrač puno mirniji zbog zaleđa naslova. Kada igrač u Dinamu izgubi derbi, ne razmišlja o tome da će izgubiti prvenstvo, već o tome kako u sljedećoj utakmici mora zapeti da bi osvojili naslov. S druge strane, ako Dinamo pobijedi u Splitu, odmah se stvara ozračje kako je sve gotovo. Različiti su psihološki pristupi igrača i trenera u ova dva kluba.

U tom traženju idealnog sustava, Lekina je otegotna okolnost da se mora svidjeti navijačkom puku?

- On bi riskirao to sviđanje publici ako bi mu to jamčilo rezultat. Lakše bi primio lošu igru i minimalnu pobjedu protiv Dinama, nego uživanje u ljepoti s puno promašaja, prilika i vratnica. Hajduku je neophodan rezultat da bi zadržali ozračje. Leki je sada najvažnije ne izgubiti u Splitu.

Najveći Hajdukov nedostatak je činjenica da momčad nije sastavljena od igrača koji poznaju osjećaj osvajanja trofeja?

- To traje duže. Stav igrača je ključan ako stvari krenu loše. Možete vi dovesti igrača koji ima to iskustvo ali nije isto dovesti igrača i BiH, Slovenije ili Poljske... Jer, dolaziš u okruženje koje je nestrpljivo. Moguće je tu glad za trofejima pretvoriti u snagu momčadi, umjesto tretirati je hendikepom. Naravno, ako se to spoji s kvalitetom, ona mogu ugroziti Dinamo. Ako Hajduku krene loše, Dinamo ih može izdominirati, a ako povede, Dinamu će se biti teško vratiti.

Kojih se derbija sjećate na Poljudu?

I dinamovci pjevaju

- Pamtim jedan od prvih kada sam ušao s klupe. Jednom sam asistirao Dariju Zahori u 2:1 pobjedi. Na Poljudu mi je uvijek bilo lijepo igrati jer tu energiju osjećaš i kao protivnički igrač. Dinamo se nikada neće uplašiti Poljuda. Pamtim i zagrijavanja kada pjeva cijeli stadion i ja pjevušim s njima u sebi. Na toj njihovoj energiji i ja sam se motivirao - zaključio je Leko.

O ovoj je temi pričao i Stipe Balajić, bivši nogometaš Hajduka i legenda NK Maribora.

- Za Hajduk je najvažnije da se vratio nakon dva poraza i da mirno čeka derbi.

Komentirao je i Lekin sustav.

- On se još traži. Igrači koji nisu prije igrali, sada dolaze. Žaper bi mogao donijeti drugu dimenziju u sredini. Dosta igrača nije prošlo zajedničke pripreme, neki su došli kasnije i trebat će vremena za slaganje. Bit će jako važno da eventualni poraz u Hajduku ne dožive kao nešto fatalno. Nekako mi se čini da je sada sve drugačije. Derbi će pokazati može li Hajduk izdržati do kraja u utrci za naslov. Također, iza dolaze Rijeka i Osijek nakon čega će Hajduk ili učvrstiti poziciju ili će se boriti za drugo mjesto - kaže Balajić.