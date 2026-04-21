Ikona HNL-a za VL: Jako mi je drago što je BiH prošla na SP, ali svi mi u Hercegovini dišemo za Hrvatsku

U prilično neuobičajenom terminu, u utorak od 18.45 na Poljudu, Hajduk i Osijek sastaju se u 31. kolu HNL-a. Hajduk se drži za najmanje slamke nade jer zaostaje deset bodova za vodećim Dinamom, no najizglednije je da će završiti sezonu na drugom mjestu, posebice kada dodamo da bijeli imaju 16 bodova više od trećeplasiranog Varaždina. Osijek, s druge strane, nije u ugodnoj situaciji. Pobjedom Vukovara kod Istre u nedjelju ‘fenjeraš’ se Osječanima približio na četiri boda zaostatka, i Osijek više ne živi toliko mirno na devetom mjestu.

’Neobrano grožđe’

Pri najavi utakmice teže je naći boljeg sugovornika od ikone HNL-a, 52-godišnjeg bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Stanka Bubala, danas trenera U-17 momčadi Širokog Brijega, koji je tijekom svoje karijere nosio dres oba kluba.

Čak i s onako slabom prošlom sezonom i sedmim mjestom, tko bi na početku sezone rekao da će šest kola prije kraja Osijek biti u ozbiljnoj borbi za ostanak na dnu ljestvice?

– Žao mi je Osijeka, to je moj klub. Svih ovih godina, pa i kad sam ja igrao, Osijek se borio među prva četiri kluba lige. Teško mi je uopće zaključiti kako se to dogodilo da se Osijek bori za ostanak. To je nešto nemoguće. Grad živi za klub, ali unutar kluba nešto ne funkcionira.

Kako komentirate ovosezonske trenerske mandate u Osijeku: Simon Rožman, Željko Sopić i Tomislav Radotić?

– Za mene, trenera koji je s momčadi prošao ljetne pripreme treba pustiti da iznese sezonu. On je taj koji uvijek najbolje zna tko od igrača čime raspolaže. Sopić i Radotić nisu prošli pripreme, i oni su došli u, što se kaže, ‘neobrano grožđe’, kriza se produljila i sve je nastavilo ići naopako. Mislim da će Osijek ostati u ligi, ali ovo mu je velika opomena, veliki šamar za klub. Osijek kao grad zaslužuje bolje.

Nakon dugo vremena u klubu više nisu članovi Uprave Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar, Valentina Koprivnjak, a otkaz je dobio i sportski direktor Alen Petrović. Kako vama generalno izgledaju ove osječke borbe u uredima? Koliko to može utjecati na igrače?

– Kad si igrač, fokusiran si na teren i na treninge. Barem je meni tijekom moje karijere bilo tako. Odnos između šefova i mene je da on mene redovno plaća, a moje je da pokazujem ono što znam na terenu. Nikad se nismo petljali u te stvari. Ne znam što se tu s Mađarima radi, tko tu što odlučuje, tko dovodi igrače, tko tu ima svoje interese... – rekao je Bubalo, pa nastavio:

– Kad smo mi igrali za Osijek: Bjelica, Turković, ja i brojni drugi odlični igrači, nismo imali nešto puno, a danas vidim da se i kod igrača Osijeka spominju neke stotine tisuća i milijuni. Po meni su ti igrači preplaćeni. Možda griješim, ali po mojem mišljenju za te se ugovore daje previše novca.

Koji je vaš sud o ovosezonskoj momčadi Hajduka pod Gonzalom Garcijom?

– Hajduk je velik klub, ali ima probleme. Ove je sezone najveći problem to što je imao kiksove u utakmicama poput onih protiv Istre i Gorice, gdje se nije smjelo kiksati. Dinamo je na početku sezone imao nešto problema, ali sam predviđao da će se posložiti i da će u drugom dijelu sezone biti pravi. Hajduk je izgubio neke bodove koje nije trebao. Stalno se mijenjaju ti treneri, pa onda te neke “čarke” s Livajom, i u svemu tome najgore je prošao Hajduk. Mislim da je Hajduk morao više.

Iako je na proljeće pokazao nešto bolje igre, Marko Livaja prikazuje znatno slabiju formu ove sezone nego prošlih sezona. Neki kažu da je to zbog trenera Garcije, njegovih prioriteta i njegova sustava, a drugi da jednostavno Livaja više nije na onoj razini na kojoj je bio. Kakvo je vaše mišljenje o toj priči?

– Sustav puno toga diktira, a diktira i kako će se protivničke ekipe postaviti protiv vas. Kod Livaje se zna koliko je opasan kad primi loptu u 16 metara. Ove je sezone bio malo i ozlijeđen, ali mislim da ga Garcia nije trebao negirati onaj jedan period. Trebao ga je pustiti da igra. Godine čine svoje, ali Livaja je i dalje prevaga u Hajduku. Nije ovo da ga ja branim. Da je Garcia osvojio prvenstvo, svatko bi rekao: “Vidi ga, pogodio je u ovome s Livajom”, ali rezultati pokazuju da je Garcia s tim promašio. Ne znam je li istina da je u klubu bilo nesuglasica između njih, ali Garcia je tu imao i Rebića, Šegu, imao je što je htio, a nije napravio dobar rezultat.

Hajduk je sve tri ovosezonske utakmice protiv Osijeka dobio rezultatom 2:0. Kakvu utakmicu generalno prognozirate? Budući da nema Livaje (kartoni) i Šege (ozljeda), koga biste voljeli vidjeti u špici za Hajduk?

– Osijek je uzdrman, a mislim da Hajduk pred svojim navijačima neće dozvoliti blamažu. U špicu bih stavio Antu Rebića i Hajduk mora žestoko ići na pobjedu.

Svi dišemo za Hrvatsku

I za kraj, da malo skrenemo s teme, što očekujete na Svjetskom prvenstvu za reprezentaciju Hrvatske, ali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj živite?

– Hrvatska uvijek može puno. Mi smo uvijek nezgodni, svašta možemo napraviti. Velik je uspjeh i plasirati se na svjetsko prvenstvo, vidite koje se sve ekipe nisu plasirale. Jako mi je drago što je i BiH prošla na SP, ali svi mi u Hercegovini dišemo za Hrvatsku i nadamo se da će taj hrvatski žar i plamen biti svagdje po Americi, da će se slaviti i da će to biti šlag na tortu. Mislim da ćemo napraviti dobar rezultat – zaključio je Bubalo.