Hajduk danas na Poljudu dočekuje Osijek, utakmicu možete gledati na dva kanala

Ovaj utorak neobičan je po tome što se igraju dva susreta HNL-a. Na rasporedu je 31. kolo, a igrat će se na Poljudu i Maksimiru.

Prvi će na teren istrčati nogometaši Lokomotive i Slaven Belupa (16 sati, MAXSport 1). Momčadi su bodovno izjednačene s po 37 bodova i još uvijek gaje nadu da bi se u završnici sezone mogle uključiti u borbu za mjesta koja vode u Europu.

Večer donosi susret na Poljudu gdje Hajduk dočekuje Osijek (18.45 sati, MAXSport 1, HDTV) koji se bori za ostanak u ligi.

Hajduk je već osigurao drugo mjesto, a ove sezone bio je uspješniji u sva tri međusobna susreta s Osijekom, svaki put slavivši s 2:0.