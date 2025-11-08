Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAŽI PRAVDU

Delijin tim traži promjenu rezultata meča, stigao odgovor: 'Situacija je riješena savršeno'

UFC Paris - Marcin Tybura v Ante Delija
PX Images/ABACA/ABACA
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 14:30

Ključ spora je u tome je li sudac Mark Smirh prekinuo borbu kada je intervenirao. Iako se pregledavala snimka zbog uboda u oko, meč nije službeno prekinut

Ante Delija kontroverzno je izgubio svoj drugi meč u UFC-u od Walda Cortesa-Acoste. Delija je prvo mislio da je stigao do pobjede nokautom, no onda se Acosta požalio na ubod u oko nakon čega je meč nastavljen, a Delija je ubrzo poražen nokautom. 

Delijin tim, koji predvodi odvjetnik Ross Goodman, podnio je službenu žalbu Sportskoj komisiji Nevade (NSAC) i traže saslušanje. Žele da se rezultat meča promijeni u 'no-contest' (meč bez pobjednika) i tvrde da su se očito prekršila temeljna MMA pravila od strane službenih osoba u kavezu.

Navijači Dinama bijesni su nakon debakla, a krivac im je samo jedna osoba: 'Neka vas je stid'

Odgovor je stigao od službenog direktora NSAC-a Jeffa Mullena koji tvrdi kako je cijela situacija riješena savršeno. Rekao je kako je komisija slijedila vlastita pravila koja se mogu razlikovati od jedinstvenih MMA pravila. Ključ spora je u tome je li sudac Mark Smirh prekinuo borbu kada je intervenirao. Iako se pregledavala snimka zbog uboda u oko, meč nije službeno prekinut, dok Delijin odvjetnik smatra da je trebao biti zaustavljen čim su odlučili pregledavati snimku.

S obzirom na sve, čini se da Delijina žalba najvjerojatnije neće dobro proći. Najizglednije je da će poraz ostati u njegovom službenom 'scoreu'.

Ključne riječi
poraz žalba Ante Delija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja