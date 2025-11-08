Delijin tim traži promjenu rezultata meča, stigao odgovor: 'Situacija je riješena savršeno'

Ante Delija kontroverzno je izgubio svoj drugi meč u UFC-u od Walda Cortesa-Acoste. Delija je prvo mislio da je stigao do pobjede nokautom, no onda se Acosta požalio na ubod u oko nakon čega je meč nastavljen, a Delija je ubrzo poražen nokautom.

Delijin tim, koji predvodi odvjetnik Ross Goodman, podnio je službenu žalbu Sportskoj komisiji Nevade (NSAC) i traže saslušanje. Žele da se rezultat meča promijeni u 'no-contest' (meč bez pobjednika) i tvrde da su se očito prekršila temeljna MMA pravila od strane službenih osoba u kavezu.

Odgovor je stigao od službenog direktora NSAC-a Jeffa Mullena koji tvrdi kako je cijela situacija riješena savršeno. Rekao je kako je komisija slijedila vlastita pravila koja se mogu razlikovati od jedinstvenih MMA pravila. Ključ spora je u tome je li sudac Mark Smirh prekinuo borbu kada je intervenirao. Iako se pregledavala snimka zbog uboda u oko, meč nije službeno prekinut, dok Delijin odvjetnik smatra da je trebao biti zaustavljen čim su odlučili pregledavati snimku.

S obzirom na sve, čini se da Delijina žalba najvjerojatnije neće dobro proći. Najizglednije je da će poraz ostati u njegovom službenom 'scoreu'.