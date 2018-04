Hrvat oduševio Amerikance s nekoliko superatraktivnih poteza!

Orlando Magic je poražen u gostima od Milwaukee Bucksa (86:102) iako su domaćini igrali bez Giannisa Antetokounmpoa.

Za gostujuću momčad još jednu solidnu utakmicu odigrao je hrvatski košarkaš Mario Hezonja. On je na parketu proveo 30 minuta, a zabio je 12 koševa i imao pet skokova.

Hezonja je u šutu za dva poena bio prilično dobar (5/6), ali je zato promašio svih šest pokušaja za tricu.

No, bez obzira na promašaje iz daljine, Hezonja je ostavio dobar dojam jer je bio prilično atraktivan. Tri puta je sjajno zakucao, a i jedno spašavanje lopte u obrani vrti se po društvenim mrežama.

#PaperMario💸 Hezonja swats the shot and saves the loose ball to set up #AirGordon🛫 on the other end! pic.twitter.com/0rH0avPgXh