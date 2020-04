Dario Šarić proslavio 26. rođendan uz kolač i sunce na balkonu

Na svoj 26. rođendan hrvatski NBA-jevac Dario Šarić odgovarao je na pitanja svojih fanova putem Twittera, a na pitanje kako provodi svoj rođendan košarkaš Phoenix Sunsa je kazao:

- U stanu sam, u izolaciji, na sigurnom, a nadam se da ste i vi u ovo vrijeme zaraze koronavirusom. Rođendan ću proslaviti tako što ću pojesti kolač, a i izaći ću na balkon jer ovdje u Phoenixu je lijepo vrijeme. Pričat ću i s roditeljima, ali i sa prijateljima. Bit će to video-party.

Upitan čiji stil mu se među suigračima najviše sviđa odgovorio je:

- Volim Bookerov stil, drugačiji je, no teško mi je naći riječi za to opisati. I Oubre je poseban, on svojim odijevanjem prezentira i to kakav je duševno. Izgleda odlično.

Nakon što je ishvalio sve ljude s kojima u Sunsima surađuje - od igrača preko trenera do medicinskog osoblja - Dario je pričao kako se osjećao kada je zabio svoj prvi NBA koš.

- Osjećao sam se iznimno. To je moment kojeg ću pamtiti cijeli život. Igrali smo predsezonsku utakmicu protiv Bostona, a ja sam ostao sam na trici i pogodio. Bilo je to uživajuće iskustvo. Osjećao sam se ponosno jer sam počeo igrati u ligi najboljih košarkaša na svijetu.

Jedan fan mu je napomenuo da zna da voli popiti kavu prije utakmice pa ga je zanimalo u kojem gradu je popio najbolju kavu?

- Volim neka mjesta u Portlandu, Los Angelesu, New Yorku. Kada dolazim u neki grad, volim ići na ista mjesta. To je moja mala tajna.

Dario nije odgovorio na sva pitanja jer je moderator iz NBA lige relativno brzo okončao ovo druženje, a pitanja je bilo svakojakih. Od onoga "tko ti je poklonio najskuplji poklon" do "jesi li ikad ponovo pronašao ljubav nakon što si napustio Philadelphiu".

Pročitali smo i pitanje o tome da li mu nedostaju hrvatska reprezentacija i hrvatska obala i kako bi izgledao Dream Team Zapadnog Balkana te za koga bi, da je ostao u Europi, radije igrao - Barcelonu ili Real.