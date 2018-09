Danska protiv Slovačke i Walesa igra s igračima futsala

Danska će prijateljsku utakmicu protiv Slovačke i zatim utakmicu Lige nacija protiv Walesa odigrati s reprezentacijom sastavljenom od igrača futsal reprezentacije, piše u utorak danski dnevnik "Ekstra Bladet".

Da se dogodilo da Danski nogometni savez (DBU) nije uspio sastaviti reprezentaciju, koja je deveta na Fifinoj ljestvici i ispala je tijesno u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji od Hrvatske, bio bi izbačen s Eura 2020.

Danska bi u srijedu trebala odigrati prijateljsku utakmicu protiv Slovačke, a onda u nedjelju utakmicu Lige nacija protiv Walesa. Izbornik Aage Hareide neće voditi reprezentaciju jer DBU to ne želi s obzirom na to da se radi o igračima koje on nije izabrao.

Do razlaza između Saveza i reprezentativaca, među kojima je i veznjak Tottenhama Christian Eriksen, došlo je zbog svađe oko komercijalnih prava između DBU-a i igrača koji žele sklapati individualne sponzorske ugovore s tvrtkama koje se natječu sa sponzorima nacionalne selekcije.

Sindikat igrača je u utorak iznio drugu ponudu da se prošire njihovi postojeći ugovori koji bi odgodili daljnje pregovore do poslije utakmica sa Slovačkom i Walesom. DBU je istu tu ponudu odbio u nedjelju.

Prošle je godine DBU bio prisiljen otkazati kvalifikacijsku utakmicu za SP nogometašica protiv Švedske također zbog spora oko ugovora.