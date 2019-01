Daniel Cormier rekao nešto što će razveseliti Stipu Miočića

Daniel Cormier otvoreno je progovorio o svojim planovima i dao je jednu izuzetno važnu i zanimljivu izjavu. Rekao je da mu je prioritet borba protiv Brocka Lesnara, no ako do nje ne dođe, smatra da je jedina prava opcija revanš protiv Stipe Miočića.

Cormier je odradio razgovor za MMA Hour Lukea Thomasa, gdje je progovorio o svojim planovima za ovu godinu. 20. ožujka navršava 40 godina te je već više puta izjavio kako mu je plan do tog se dana umiroviti. Ipak, neke okolnosti utječu na to da bi se ti planovi mogli prolongirati, iako mu je i dalje u planu boriti se samo jednom, a ne onoliko puta koliko bi to želio Dana White, piše Fightsite.

“Rekao sam da želim sa svime završiti prije nego navršim 40 godina i to me još drži. No, trenutno imam problema koji me sprječavaju da treniram intenzitetom kakvim želim. Tako da je puno toga u zraku. Dana White govori kako se ja mogu boriti još tri ili četiri puta, nada se tome. Nije da ja ne mogu, nisam primijetio da sam usporio ili oslabio. Vidjet ćemo što će biti, ali i dalje namjeravam vrlo brzo završiti s ovime svime. Imam puno toga za razmišljati. Mnogi bi željeli da se borim protiv Jonesa, ali uistinu ne znam što će biti”, rekao je Cormier te se onda okrenuo na Brocka Lesnara, koji bi trebao biti njegov idući protivnik. Uostalom, to je njegova želja. Ali, što je još puno važnije od toga, to je želja UFC-a:

“Nitko ne zna što je u ovom trenutku s Brockom Lesnarom. Nitko ne zna što je s njegovim testiranjima na doping. Nitko ne zna što Brock Lesnar radi po pitanju toga da bude u mogućnosti boriti se. Ukoliko bude čist onog dana kada bi se trebali boriti, zašto se ne bismo borili?”

S obzirom na rečeno, mnogi bi pomislili kako mu je Lesnar prioritet, ali da negdje u pozadini ima ambiciju borbe protiv Jona Jonesa. Ipak, već ranije danas je rekao kako ga to više ne opterećuje, a onda je iznenadio onim što je izjavio.

“Ako se ne bude mogao boriti, ja ću se boriti protiv Stipe Miočića. Pričao sam s Danom Whiteom prije koji dan i on je govorio o mojim borbama protiv Brocka Lesnara ili Jona Jonesa. Ja sam mu tada rekao, ako ne bude Lesnara, Stipe mora biti prvi. On je to zaslužio i to govorim od samog početka. Ako ne bude Brocka, želim se boriti protiv Stipe i dati mu ono što su pripada, revanš za titulu. Opet bih ga prebio, ali bih mu svakako dao šansu da se ponovno bori za taj pojas”, iskreno je rekao DC ono što je, na malo drugačiji način, već ranije znao izjaviti.

Već ranije smo znali koliko Cormier cijeni Stipu Miočića. To je zapravo prvi put jasno naglasio kada je prihvatio UFC 230 borbu protiv Derricka Lewisa. Tada je rekao da se protiv Stipe Miočića sigurno ne bi borio u tako kratkom roku, budući da ga previše cijeni i smatra da se ne bi mogao kvalitetno pripremiti. Za Derricka Lewisa je mogao, kao što smo uostalom mogli i primijetiti te je tom pobjedom postao prvi UFC prvak dvije divizije, koji je oba naslova uspio barem jednom obraniti.