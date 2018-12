Cormier se odrekao titule: Nećete mi ju oduzeti, to si neću dozvoliti

Iako mu je titula poluteške kategorije trebala biti oduzeta početkom borbe Jona Jonesa i Alexandera Gustafssona, Daniel Cormier je odlučio kako neće dopustiti takav slijed događanja. On se titule odrekao sam, piše Fightsite.hr.

Daniel Cormier odlučio je kako neće dozvoliti UFC-u da mu oduzmu titulu prvaka poluteške kategorije. On će svakako večeras ostati bez nje, ali je odlučio kako će to biti na njegov način, odnosno odlučio je odreći se pojasa dan prije borbe u kojoj će on dobiti novog vlasnika.

- Danas ću napustiti titulu poluteške kategorije. Neću dozvoliti da mi ju itko oduzme jer oduzimanje titule znači da si napravio nešto krivo. A ja nisam. Tako da mi ju neće oduzeti, nakon što sam je uspješno branio tri i pol godine - rekao je Cormier u svojoj izjavi za ESPN, kojom se službeno odrekao titule UFC prvaka poluteške kategorije.

Cormier je spomenutu titulu osvojio u svibnju 2015. godine te ju je obranio tri puta. Četvrta obrana bila mu je ona protiv Jona Jonesa, u borbi koju je izgubio, no na kraju je taj ishod poništen nakon Jonesovog pada na doping testu. Ovu je godinu otvorio obranom spomenute titule pobjedom protiv Volkana Oezdemira, da bi nakon toga odlučio napraviti korak u tešku kategoriju, gdje je također osvojio titulu i jednom ju obranio. Tako da je iza njega vrlo aktivna godina, u kojoj je još snimio i Ultimate Fighter show.

- Radije ću otići na ovaj način, uzdignute glave kakav sam uvijek i bio. Neću dozvoliti da povijesne knjige pišu kako mi je titula oduzeta, posebno jer sam je branio ove godine. Dobio sam priliku boriti se u teškoj kategoriji i prihvatio sam ju. Borio sam se tri puta u 2018. godini, niti jedan prvak nije aktivan kao ja i mislim kako sam svakako borac godine. Moja ostavština i moja priča neće u sebi imati podatak da mi je titul - završio je Cormier, kojem ova situacija nikako nije sjela.

Uopće ne sumnjamo kako se DC planirao umiroviti kao dvostruki prvak i zbog toga ga je ovaj potez UFC razljutio. No, isti potez može biti i strateški, s ciljem da se organizira treća borba Jonesa i Cormiera. Tako nešto bi DC-a svakako moglo dodatno motivirati da malo odloži planove u umirovljenju i odradi tako nešto. Prvi uvjet da dođe do nečega takvog je Jonesova pobjeda nad Gustafssonom, no daleko od toga da je pred njim lak posao.