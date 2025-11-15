Dalić: Valjda neće sad biti opet ona anketa za mene nakon što sam izborio peto veliko natjecanje

Posljednjih mjeseci smo bili pod pritiskom kvalifikacija, ali uspjeli smo sve obaviti kako treba, zadovoljno je komentirao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon izborenog novog plasmana na SP.

Hrvatska je u petak pobijedila Farske otoke na Rujevici s 3-1 i time definitivno osigurala sedmi odlazak u svojoj povijesti na SP. Dalić će po treći put voditi Hrvatsku na velikoj sceni, a prethodno je ostvario nevjerojatne rezultate - srebrnu medalju 2018. i brončanu četiri godine kasnije.

Izborniku Zlatku Daliću to je čak peto veliko natjecanje na koje je odveo Hrvatsku, pa je novim trijumfom tako zadržao savršeni učinak što se tiče tog segmenta. Otkako je postao izbornik već davne 2017. godine uoči važne utakmice s Ukrajinom, Hrvatska je osigurala nastupe na tri SP-a i dva EP-a. Na prethodna dva SP-a osvojila je srebrnu i brončanu medalju. Na EP-ima je prvo izborio osminu finala pa onda ispao u skupini.

Savršeni skor u kvalifikacijama za velika natjecanja Dalić je nakon pobjede na Rujevici ovako komentirao: 'Pet od pet plasmana na velika natjecanja? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam.'