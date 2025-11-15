Naši Portali
RIJEČ STRUČNJAKA

'Svaka čast Daliću! Jedan naš igrač ima meteorski uspon, a kad to čujem uvijek se naježim...'

Autor
Željko Janković
15.11.2025.
u 08:00

Znalo se i prije ove utakmice da je plasman na SP osiguran. Naravno, jako je važno bilo pobijediti kako bi se uveličala ovakva proslava. Farski Otoci su opravdali sve ono što pokazuju zadnje vrijeme - rekao je Nikola Jurčević

Izvedbu Hrvatske protiv Farskih Otoka komentirao je Nikola Jurčević.

- Naježim se svaki put kada čujem ove pjesme nakon pobjeda naše reprezentacije. Sretan sam kada vidim koliko je jak taj kult naše reprezentacije i koliko znači našim navijačima. Svaka čast Zlatku Daliću, njegovom stožeru i igračima na još jednom glatkom plasmanu na veliko natjecanje. Koliko pamtim, od mog igračkog doba, preko trenerskog, ovo su najlakše odrađene kvalifikacije, suvereno i sigurno - počeo je Nikola Jurčević.

Ključne riječi
Vatreni svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Nikola Jurčević

