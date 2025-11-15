'Svaka čast Daliću! Jedan naš igrač ima meteorski uspon, a kad to čujem uvijek se naježim...'

Izvedbu Hrvatske protiv Farskih Otoka komentirao je Nikola Jurčević.



- Naježim se svaki put kada čujem ove pjesme nakon pobjeda naše reprezentacije. Sretan sam kada vidim koliko je jak taj kult naše reprezentacije i koliko znači našim navijačima. Svaka čast Zlatku Daliću, njegovom stožeru i igračima na još jednom glatkom plasmanu na veliko natjecanje. Koliko pamtim, od mog igračkog doba, preko trenerskog, ovo su najlakše odrađene kvalifikacije, suvereno i sigurno - počeo je Nikola Jurčević.