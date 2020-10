Dalić slaže novu Hrvatsku, otkrio koga će zvati u reprezentaciju: 'Zaista bih ga volio vidjeti'

Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na mini ciklus hrvatske reprezentacije u kojem su vatreni svladali Švicarsku i Švedsku, a izgubili od Francuske.

- Tek nakon tri utakmice u studenom ćemo razgovarati gdje smo i što samo, imat ćemo čistu sliku. Ja sam zadovoljan, ja sam optimist. Jedna nova Hrvatska se pokazuje kao ozbiljna reprezentacija koja može igrati sa svakim, s najboljim momčadima na svijetu, tako da sam jako veliki optimista i očekuje i dalje dobru hrvatsku reprezentaciju - rekao je Dalić za Novu TV.

Osvrnuo se na drugi gol koji smo primili od Francuske.

- Sigurno vrhunski potez Pogbe, duga lopta koja nakon jednog dodira dolazi do Mbappea i oni zabijaju gol. Da smo bili bolje postavljeni, da nismo bili dekoncentrirani i da smo pročitali situaciji mi smo taj gol mogli spriječiti. Moram naglasiti da smo mi isti takav gol dali Šveđanima. Kada mi zabijemo takav gol onda mediji pišu o greški Šveđana, a kada ga Francuzi zabiju onda je to genijalnost.

Otkrio je da će u reprezentaciju pozvati Marina Pongračića umjesto Dejana Lovrena koji ne može igrati zbog žutih kartona.

- Ja bih njega zaista volio vidjeti. Počeo je ponovno trenirati u Wolfsburgu i siguran sam da bi bio pojačanje za reprezentaciju. On će sigurno doći na taj test ako bude zdrav i spreman. Lovrena nemamo, ali imamo Vidu, Ćaletu-Cara i Uremovića, ali zaista bih volio vidjeti Pongračića.

Kako sačuvati Modrića da u formi dočeka Europsko prvenstvo?

- Dobra je stvar da ga nismo koristili u rujnu. I mi i Real Madrid smo zbog te odluke dobili spremnog igrača u odličnoj formi. Luka s obzirom na godine mora paziti na kvalitetne pripreme. On se ne može dozirati jer želi igrati svaku utakmicu, želi se dokazivati i želi biti najbolji. On nam treba, ali svakako ćemo pokušati da se ne optereti maksimalno. Pokušat ćemo to ostvariti u dogovoru s njim i s Realom.

U studenom nas čeka prijateljska utakmica s Turskom pa susreti sa Švedskom i Portugalom u Ligi nacija.

- U prvoj utakmici protiv Turske ćemo još nešto probati novo, a nakon toga nemamo više pravo na eksperimente i testove. Mi u studenom moramo imati jasnu sliku tko, što i kako. Napravit ćemo još malo eksperimenata, da vidimo na koga možemo računati i nakon toga je gotovo. Počinju kvalifikacije za Svjetskog prvenstvo, a vi znate da se želimo plasirati u Katar - zaključio je Dalić.