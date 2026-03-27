Dalić se oglasio o Modrićevoj budućnosti u vatrenima: 'Puno puta su ga opraštali od reprezentacije'

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić bio je zadovoljan pobjedom 2:1 protiv neugodne Kolumbije u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Orlandu. Hrvatska je gubila 0:1 od druge minute pogotkom Jhona Ariasa, ali onda su Luka Vušković u šestoj minuti i Igor Matanović u 42. zabili za preokret vatrenih.

- Čestitam našim igračima na pobjedi, bilo je jako teško, pogotovo kad već u drugoj minuti primiš pogodak pred punim stadionom protivnika koji te stišće. Pokazali smo karakter, energiju i snagu, vratili smo se u utakmicu i bili jako dobri. Hrvatska je bila kompaktna, odgovorna i potrošila se na sve moguće načine, stvorili smo jako puno prigoda i mogu biti zadovoljan. Pobijediti Kolumbiju u Orlandu pred punim stadionom zaista je velika stvar i veliki motiv za ono što nas očekuje - izjavio je Dalić na press konferenciji.

- U nekim trenucima nismo dobro stajali u obrani, bili smo daleko od igrača i nekoliko dugih lopti nas je prelako preskočilo pa je bilo jako opasno. To moramo popraviti, nismo još uigrani na duge lopte, nismo bili u korekciji, nego smo išli pod loptu koja nas je preletjela i onda je protivnik preko boka stvarao neugodne situacije. Taj dio je bio malo lošiji. S druge strane, morali smo u nekim situacijama kvalitetnije sačuvati i iznijeti loptu, a ne olako je gubiti i sami sebi stvarali pritisak - progovorio je o nekim nedostacima.

- Luka Modrić? On zna najbolje što i kako, s nama je, on je naš kapetan i igrač koji nosi ovu reprezentaciju. Već puno puta su ga opraštali, ali Luka je jedan jedini, neponovljiv, ima energiju, snagu i, naravno, kvalitetu. Nadam se da će na Svjetskom prvenstvu biti na visokoj razini i pomoći Hrvatskoj napraviti velike stvari. Što će biti dalje, o tome on sam odlučuje - osvrnuo se na hrvatskog kapetana.