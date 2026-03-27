Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBORNIK VATRENIH

Dalić se oglasio o Modrićevoj budućnosti u vatrenima: 'Puno puta su ga opraštali od reprezentacije'

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.03.2026.
u 07:40

- Pokazali smo karakter, energiju i snagu, vratili smo se u utakmicu i bili jako dobri. Hrvatska je bila kompaktna, odgovorna i potrošila se na sve moguće načine, stvorili smo jako puno prigoda i mogu biti zadovoljan

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić bio je zadovoljan pobjedom 2:1 protiv neugodne Kolumbije u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Orlandu. Hrvatska je gubila 0:1 od druge minute pogotkom Jhona Ariasa, ali onda su Luka Vušković u šestoj minuti i Igor Matanović u 42. zabili za preokret vatrenih. 

- Čestitam našim igračima na pobjedi, bilo je jako teško, pogotovo kad već u drugoj minuti primiš pogodak pred punim stadionom protivnika koji te stišće. Pokazali smo karakter, energiju i snagu, vratili smo se u utakmicu i bili jako dobri. Hrvatska je bila kompaktna, odgovorna i potrošila se na sve moguće načine, stvorili smo jako puno prigoda i mogu biti zadovoljan. Pobijediti Kolumbiju u Orlandu pred punim stadionom zaista je velika stvar i veliki motiv za ono što nas očekuje - izjavio je Dalić na press konferenciji.

- U nekim trenucima nismo dobro stajali u obrani, bili smo daleko od igrača i nekoliko dugih lopti nas je prelako preskočilo pa je bilo jako opasno. To moramo popraviti, nismo još uigrani na duge lopte, nismo bili u korekciji, nego smo išli pod loptu koja nas je preletjela i onda je protivnik preko boka stvarao neugodne situacije. Taj dio je bio malo lošiji. S druge strane, morali smo u nekim situacijama kvalitetnije sačuvati i iznijeti loptu, a ne olako je gubiti i sami sebi stvarali pritisak - progovorio je o nekim nedostacima. 

- Luka Modrić? On zna najbolje što i kako, s nama je, on je naš kapetan i igrač koji nosi ovu reprezentaciju. Već puno puta su ga opraštali, ali Luka je jedan jedini, neponovljiv, ima energiju, snagu i, naravno, kvalitetu. Nadam se da će na Svjetskom prvenstvu biti na visokoj razini i pomoći Hrvatskoj napraviti velike stvari. Što će biti dalje, o tome on sam odlučuje - osvrnuo se na hrvatskog kapetana. 

Hrvatski navijači uoči Kolumbije u Orlandu
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!