Dalić prvi put mora bez Luke: Moramo prihvatiti da ga uskoro neće biti u reprezentaciji

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić morao je hitno naći zamjenu za ozlijeđenog kapetana Luku Modrića i pronašao ju je u Lovri Majeru, čija karijera ide uzlaznom putanjom. Naime, nakon transfera u Rennes za 12 milijuna eura, uslijedio je i ovaj vrijedan poziv.

Zamijeniti Modrića neće biti lako, malo tko na svijetu može, ako uopće može. No vatreni se moraju pripremati na razdoblje "nakon Luke". Kao i izbornik, koji će prvi put u svom mandatu biti u situaciji da mu Modrić nije dostupan, a da se radi o kvalifikacijama ili nekom velikom natjecanju.

- Nedostajat će nam Luka jako, kapetan je, zna se koliko nam znači. Ali moramo shvatiti i prihvatiti da će Luka izostati s nekih utakmica, a uskoro više neće igrati za reprezentaciju, zbog svoje dobi. Moramo se priviknuti na to i drugi igrači moraju preuzeti odgovornost i dati više da ga nadomjeste - rekao je Dalić za Novu TV.

Foto: Friedemann Vogel/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Round of 16 - Croatia v Spain Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - Croatia v Spain - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 28, 2021 Croatia's Luka Modric shakes hands with coach Zlatko Dalic after being substituted Pool via REUTERS/Friedemann Vogel FRIEDEMANN VOGEL

Istina je, kapetan će 9. rujna napuniti 36 godina i dio je reprezentacije toliko dugo da se teško pamti ono vrijeme prije. Uz to, propustio je samo 11 od 79 utakmica kvalifikacija koje je imao prilike igrati.

- Cijela momčad mora prihvatiti njegovu ulogu, Perišić, Lovren, Brozović, Vlašić... moraju preuzeti veću odgovornost i napravit ćemo ono što želimo, dobar rezultat u ovom ciklusu. Moramo to iznijeti kao momčad - naglasio je izbornik.

Luke sasvim sigurno neće biti na okupljanju i u utakmicama protiv Rusije i Slovačke, ali možda bude spreman za Sloveniju 7. rujna na Poljudu.

- Nadam se da će se priključiti, ali nećemo ništa forsirati i silovati, opterećivati ga. Luka treba i nama i Realu i bit ćemo oprezni - zaključio je Dalić za Novu TV.

