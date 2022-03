Dalić pozvao Vrsaljka, on ozlijedio stražnjicu! "Ne znamo kad će nam se vratiti"

Hrvatski branič Šime Vrsaljko, koji je pozvan u reprezentaciju prvi put nakon lipnja, ozlijedio je bedreni mišić u predjelu stražnjice tijekom utakmice njegovog Atlético Madrida i Betisa pa će do daljnjeg izbivati s terena.

- Šime Vrsaljko je jutros prošao kliničke pretrage u bolnici Universidad de Navarra (u Madridu) kako bi doznao razmjere ozljede nastale u nedjelju tijekom prvenstvene utakmice s Betisom kada je morao napustiti igru u 21. minuti - izvijestio je Atlético Madrid.

Vrsaljko je nakon jednog zračnog duela na stadionu Benito Villamarín napustio travnjak pri vodstvu njegove momčadi od 1:0. Atlético je na kraju pobijedio 3:1 i preuzeo od Betisa treće mjesto u španjolskom prvenstvu.

- Vrsaljko je primio udarac nakon jednog zračnog duela te ga prilično boli - izjavio je neposredno nakon susreta trener Diego Simeone, kojem se u toj utakmici ozlijedio i napadač Ángel Correa.

- Nadamo se da će biti jak jer nemamo puno dana do idućih utakmica, a svi igrači su nam potrebni - dodao je trener Atlética.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid - El Sadar Stadium, Pamplona, Spain - February 19, 2022 Atletico Madrid's Sime Vrsaljko, Javier Serrano, Joao Felix, Felipe and Angel Correa celebrate with teammates after the match REUTERS/Vincent West Photo: VINCENT WEST/REUTERS

Nakon što su se crveno-bijeli vratili iz Seville u Madrid, 30-godišnji Vrsaljko u ponedjeljak nije trenirao s ostatkom momčadi.

- Nalaz klupskih liječnika ukazuje da mu je ozlijeđen bedreni mišić desne noge. Ozljeda je nastala prilikom nekoordiniranog pada na tlo. Udarac mu je proizveo kontuziju na stražnjici (gluteus) - izvijestio je Atlético dodavši kako će Vrsaljko početi s dnevnim fizioterapijom.

Klub nije naveo kada bi se mogao priključiti suigračima na treningu, već je samo napomenuo da će to ovisiti o razvoju oporavka.

Vrsaljko, koji je u prosincu izbivao 23 dana zbog ozljede lica, dugo je sjedio na klupi pa počeo igrati u siječnju kada je Atlético prodao prvog desnog beka Kierana Trippiera u Newcastle United. Klub je kao zamjenu za Trippiera doveo Daniela Wassa iz Valencije no danski reprezentativac se ozlijedio već u prvom nastupu.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group B - Liverpool v Atletico Madrid - Anfield, Liverpool, Britain - November 3, 2021 Atletico Madrid's Sime Vrsaljko in action REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Zbog toga je Vrsaljko, koji je prošlih sezona imao problema s koljenom i koronavirusom, nastupio u osam prvenstvenih utakmica u nizu, od čega je u dvije odigrao svih 90 minuta.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić pozvao ga je za prijateljske utakmice sa Slovenijom i Bugarskom koje će se igrati 26. i 29. ožujka u Dohi. Vrsaljko je posljednji put nastupio za reprezentaciju Hrvatske u lipnju na Europskom prvenstvu, gdje je igrao fizički nespreman, nakon čega su ga iz momčadi istisnuli Josip Juranović iz Celtica i Josip Stanišić iz Bayerna.

- Vrsaljko je dobio težak udarac, ali će i on biti s nama - izjavio je Dalić prije nego je stigao nalaz Atléticovih liječnika.

Atlético će igrati prvenstvenu utakmicu s Cádizom u petak 11. ožujka, a zatim ga u utorak 15. ožujka čeka gostovanje kod Manchester Uniteda u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Prva utakmica završila je 1:1 u Madridu, a Vrsaljko je tada odigrao svih 90 minuta.