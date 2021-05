Dalić odlučio: Ipak će voditi Lovrena na Euro, a ovo je razlog takvoj odluci

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donio je rizičnu odluku po pitanju stopera reprezentacije Dejana Lovrena kojeg će relativno nespremnog voditi na Europsko prvenstvo, potvrdio je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji u Velikoj Gorici.

- Dejan Lovren se oporavlja iznad svih naših očekivanja, nismo mogli ni zamisliti da će on u tako ranoj fazi biti u tako dobrom stanju. Njegova volja i želja je neupitna, ali moramo biti pažljivi. Da, on će ići s nama na Europsko prvenstvo, ovih 26 igrača koji su na popisu idu na veliko natjecanje. Samo da nam se nitko ne ozlijedi sutra protiv Armenije. Možda Lovren neće biti spreman za prvu utakmicu, ali mi igramo i 18. i 23. lipnja, vjerujemo da ćemo u turniru biti i kasnije - rekao je Dalić, te nastavio:

- Pitanje kampa? Mi smo izabrali onaj u Škotskoj, bili smo njime zadovoljni, ali po preporuci Uefe smo odlučili kako bi boravak tamo bio preveliki rizik za nas. Sve zbog tih strogih mjera koje vladaju u Škotskoj. Tražili smo neki kamp oko Londona, nismo našli ništa zanimljivo, pa odlučili ostati u Hrvatskoj. I to je za nas najbolja solucija, bit ćemo među svojim narodom, imati mir i koncentraciju - rekao je Dalić te dodao:

- Armenija? Dat ćemo šansu svim igračima kojima možemo, napravit ćemo svih šest zamjena. Nešto ćemo isprobavati, ovo je zadnji test u kojem možemo nešto "kemijati". Sačuvat ćemo neke igrače, ali nam je važan i dobar rezultat. Želimo pobjedu za bolju atmosferu, nećemo kalkulirati već ćemo igrati punom snagom. No, rasporedit ćemo minutažu, u dva poluvremena ćemo igrati i dva različita sistema.

- Mi na treninzima dobro radimo, ali vremena nikad dosta. Imali smo problema s ozljedama, pa i s tim kampom proteklih dana, no stvarno dobro radimo. I to je bitno. Svi znamo koliko je nama svaki igrač bitan za atmosferu unutar reprezentacije, sa svakim smo puno jači. Ali, sve ide na bolje, djelujemo bolje nego kakvi smo bili. Ma možemo mi govoriti o motivu, "poginuti" na terenu, ali to nije dovoljno. Mi moramo biti kvalitetniji nego u Ligi nacija ili kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. To je važno.

Je li Armenija sada za vas suparnik po mjeri?

- Je, stvarno je. Imamo Armeniju, a onda nas čeka Belgija koja je najbolja reprezentacija na svijetu. I to je suparnik koji je adekvatan za nas, stalno igramo s jakim suparnicima, dok je Armenija kvalitetan protivnik, ali nije ta klasa.

Plašite li se da u Rovinju ipak nećete imati toliko željeni mir ako krene euforija?

- U Rovinju imamo jako dobar teren, to je prvi uvjet koji nam je potreban za uspjeh. A mir si moramo sami osigurati. Dao Bog da kod nas krene euforija, da svi u Hrvatskoj žele doći u Rovinj, biti blizu 'vatrenima'. No, mi znamo koji je naš posao, znamo zašto smo tu. Imali smo sastanak, pričao sam s igračima, i oni moraju preuzeti odgovornost. Mi smo tu zbog rezultata, ne zbog euforije ili slikanja, takve stvari ćemo u Rovinju svesti na minimum. Ali, vjerujem da ćemo napraviti euforiju, da ćemo opet napraviti lijepe stvari.

A što se radi na treninzima?

- Odradili smo tri treninga, ali sada se okrećemo taktici, uigravanju i prekidima. Upozorio sam igrače na neke stvari, pokazao im svih 11 golova koje smo od Svjetskog prvenstva primili iz prekida. Hej, pa to je čak 28%, stvarno previše. Znamo gdje smo griješili, to moramo popraviti. Možda sam već dosadan igračima, ali svi moraju preuzeti odgovornost u skoku, u tim situacijama 'jedan na jedan'. I radimo na tome. Više ne trebamo raditi snagu, samo taktiku i prekide - rekao je Zlatko Dalić.

Na press-konferenciji uoči Armenije sudjelovao je i veznjak reprezentacije Marcelo Brozović...

- Osjećam se odlično, pogotovo nakon ovako uspješne sezone. Odmorio sam dva-tri dana, sasvim dovoljno, pa smo krenuli s pripremama za Euro. Atmosfera je dobra od prvog dana, vjerujem da ćemo na velikom natjecanju biti pravi - poručio je Brozović, koji je ove sezone osvojio svoj prvi inozemni trofej, naslov prvaka Italije.

- Da, konačno da sam i ja, nakon šest dugih godina osvojio neki trofej. Izgubio sam već dva finala, Svjetsko prvenstvo u Rusiji, pa i finale Europske lige, konačno da se i meni malo poklopilo. Nadam se da ću tako i nastaviti sljedećih godina.

Vedran Ćorluka vam je dugi niz godina bio suigrač, sada vam je jedan od šefova...

- Čarli? Ma kakav je na terenu, takav je i van njega. Uvijek je pokazivao snažan karakter, njega se i kao igrača uvijek slušalo. I siguran sam da će nam i u ovoj funkciji biti od velike pomoći.

Osjećaj uoči Europskog prvenstva?

- Mislim da možemo jako puno, ali vidjeli smo u zadnje tri utakmice da može biti problema ako naš pristup nije pravi. Moramo biti na svojih 100%, samo tako možemo nešto napraviti. Cilj je proći grupnu fazu, a onda ćemo vidjeti za kasnije.

Slušaju li vas mlađi igrači, tu je u prošlosti znalo biti problema...

- Ma slušaju, nema tu problema. Nekada ja ili netko od starijih igrača povikne na mlađe, ali to je normalno, tako je i u svim klubovima.