Dalić potvrdio: Otkazan je kamp! Vatreni će ostati u Rovinju cijeli Euro 2020.

Češka je odustala od kampa u Škotskoj, a tog luksuza se odrekla i hrvatska nogometna reprzentacija. Nova je to glavobolja za izbornika Zlatka Dalića, a odluka je nakon razmatranja preko vikenda jutros postala i službena, javljaju iz HNS-a.

Razlog? Korona mjere. Naime, u slučaju da se pojavi samo jedan pozitivan rezultat u reprezentaciji nakon testiranja na korona virus cijela bi momčad morala u karantenu što si Vatreni, a niti druge reprezentacije, zbog turnira ne mogu dopustiti.

- S obzirom na sve okolnosti, mislim da je ovo najbolja opcija za našu momčad. Znamo da ovdje imamo sjajne uvjete, teren je kvalitetan, smještaj dobar, a to nam u ovako kratkom roku nije garantirala niti jedna druga lokacija. Napravit ćemo sve da momčad ostane izolirana i u miru, ali sam siguran da će nam podrška naših navijača ovdje dati dodatnu energiju i motivaciju. Ovo je najbolje moguće rješenje u ovim čudnim vremenima i sada imamo čudnu priliku provesti cijeli turnir u svojoj domovini - rekao je Zlatko Dalić.

- Našli smo brzo rješenje za našu momčad u ovim teškim uvjetima. Nismo si mogli dopustiti da ugrozimo cijelu momčad odlaskom u kamp. U Rovinju smo bili puno puta i ovdje je usluga odlična. Da smo odabrali bilo koju drugu internacionalnu lokaciju, bila bi to čista improvizacija. Hrvatska je naš dom i kada smo uzeli sve faktore u obzir, mislim da će ovdje momčadi biti najbolje. Zbog toga smo se složili da je Rovinj najbolja opcija - rekao je Marijan Kustić.

The Croatian Football Federation (HNS) management has decided that #Croatia national football team will remain in Rovinj during the #EURO2020, instead of team camp in St Andrews, as it had originally been planned.



➡️ https://t.co/OqETPtg2Go#Vatreni🔥 pic.twitter.com/y9MtmulMF9