Prije Modrića ovo nije uspio niti jedan Hrvat, a onda je kapetan jednom objavom rekao sve

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić u subotu je u svojoj 401. utakmici za Real Madrid prvi put bio kapetan momčadi nakon čega je poručio da je ponosan na to.

"Ponosan sam što sam prvi put nosio kapetansku vrpcu", istaknuo je Modrić preko Twittera.Modrić je u subotu s kapetanskom vrpcom oko ruke proveo 18 minuta na gostovanju kod Elchea gdje je Real Madrid slavio s 2-1.Hrvatski veznjak je s 36 godina najstariji igrač u svlačionici Real Madrida, no tek je četvrti kapetan po redu u momčadi.Kapetan Karim Benzema, iza kojeg su 572 nastupa, nije bio u subotu u momčadi. Zamjenski kapetan, lijevi bek Marcelo s 532 utakmice, napustio je travnjak u 66. minuti a s obzirom da je na klupi za pričuve ostao treći kapetan Nacho Fernández, traku je predao Modriću koji se tada nalazio na terenu.

Proud to be captain for the 1st time. Orgulloso de llevar el brazalete de capitán por primera vez. #HalaMadrid pic.twitter.com/bZTvA4e1vn