'Dalić je uz mene postao trener, rekao sam predsjedniku da ga makne s terena'

Kava s legendarnim Hajdukovim vratarem i trenerom Ivanom Katalinićem (68) u splitskome Jokeru krenula je uz prebiranje po uspomenama iz jedne uistinu grandiozne karijere.

– Proveo sam 25 godina u Hajduku, osvojio 21 trofej! Imam devet trofeja kao igrač, sedam kao trener, prvi sam trener koji je u samostalnoj Hrvatskoj osvojio dvostruku krunu. I još pet osvojio sam kao pomoćnik Nadovezi, Skloblaru dva puta, i Poklepoviću. To nema nitko u Hrvatskoj.

Dalić pogodio u žicu igračima

I pritom ste igrali četvrtfinale Lige prvaka, napominjemo.

– Da, i to, i imam brončanu medalju sa SP-a 1998. Čekaj malo, da sam magarac, netko bi me pitao za poneki savjet. Ja sam vodio četvrtfinale Lige prvaka, a nije me bilo sram nešto pitati Ivića. Svatko može naučiti nešto od bivših trenera ako želi, ali danas je toga sve manje. Danas se sve svelo na kompjuter, na laptop... – kaže Katalinić.

Kao član Ćirinoga stožera učinili ste Ladića junakom SP-a. Kakvi su Dalićevi vratari?

– Livaković je puno napredovao, Kalinića mi je žao, kao i Sluge. Evo, i ti vratari idu u Englesku i mogao sam obojici dati puno savjeta. Mogli su okrenuti moj telefonski broj, ne treba meni nagrada, ali mogli su me nešto pitati. I ja sam, poput Kalinića, u Englesku došao u zimi. Kad dođeš tamo, oni očekuju da budeš najbolji i onda te poštuju. Mene su u Southamptonu predstavili ovako: ‘Katalinić je došao iz Hajduka, to vam je kao Liverpool u Engleskoj.’ I onda moraš biti hrabar. Kada vide da si kvalitetan, drže te kao kap vode.

Malo je poznato kako je Ivan Katalinić u trenera promovirao – Zlatka Dalića.

– Bio sam trener Varteksa, a on je, zajedno s Mužekom, igrao zadnjeg veznog. Najprije sam maknuo Mužeka, te je on otišao u Belupo. Obojica su carinili loptu, a Dalić je tada imao 35 godina i prošao je operaciju prepona. Tada sam rekao predsjedniku Herjavcu da makne i Dalića, i neka mi bude pomoćnik. Tako su ga stavili. Ja sam poslije otišao u Rijeku, a on je ostao pomoćni trener u Varaždinu.

Legenda ste Hajduka, a četiri godine niste bili na Poljudu. Zašto?

– Nisam bio zato što vidim da je rezultat u drugom planu, a ja sam živio za rezultat i od rezultata, i Hajduk je živio od rezultata. Sada su u prvom planu ideali. Rezultat nije važan. Meni je Hajduk u srcu, nemam ništa protiv Hajduka. Meni samo može smetati način na koji se Hajduk vodi.

Dolazite li na utakmicu Hrvatska – Mađarska?

– Dolazim, to je naša reprezentacija! Ja to gledam s nogometne strane, bio sam u reprezentaciji od 1996. do 2002., kada sam nakon Jozićeva odlaska trebao postati izbornik. Pa su me prevarili. Zajec me ‘zavaljao’, u ‘Jutarnjem’ je izjavio: ‘Katalinić ne može voditi reprezentaciju jer je posvađao sjever i jug’. Izgubio sam u glasovanju 9-6, protiv mene su bili Slavonci, Širić, Zirdum i Ante Vučemilović, kojega sam poslije pitao zašto je to učinio, a on mi je kazao: ‘Morao sam’.

Koja je tajna Dalićeva uspjeha s reprezentacijom?

– Dalić je pogodio u žicu igračima. Sigurno je mnogo razgovarao s igračima i oni su mu nešto sugerirali. I onda se jednostavno poklopilo. Mi smo dva puta prošli na jedanaesterce. Čačić je igrao dobro s reprezentacijom, ali je na EP-u naišao na Portugal, od kojeg smo ispali u produžetku. Da smo tada prošli, možda bismo već tamo napravili isto što i u Rusiji – ističe Kate i pojašnjava:

– Sada u reprezentaciji imamo situaciju kao i 1998., imamo sjajne igrače u veznom redu. Tada Boban, Asanović i Prosinečki, a danas Modrić, Rakitić i Brozović. To je srce momčadi, znalci. I bez obzira na to što smo mi imali Šukera, a ovi Mandžukića ili Kramarića, bez klasnih veznih toga ne bi bilo.

Zabiti im u prvih 20 minuta

Rebić je bio vaš igrač u RNK Split. Je li ovo utakmica za njega?

– Rebić se dobro razvio, međutim, fali mu više kontinuiteta. On je igrač sprinta, brzo se umara i treba na njega igrati. Rebić svojom agresijom može puno napraviti protiv Mađara jer njima će padati snaga. U prvih 20 minuta treba ih, uz poticaj publike, napasti, zabiti gol, i onda će to biti druga priča. Mađari nemaju agresije, pomalo su kukavice, mekani su. Slovaci su ih uspjeli dobiti nakon što su od nas izgubili.

Kakav je Hajduk i može li izdržati utrku s Dinamom?

– Burić je na prvom mjestu, pobijedio je Dinamo, a neki opet nisu zadovoljni. A ako nisu svi zajedno u tome, onda teško možeš napraviti rezultat. Hajduk ima dobru momčad, bolju nego što je imao Kopić kada se borio za prvo mjesto. Međutim, Hajduk je uvijek padao na malima. Mali su najteži, iz kojih razloga, ne znam. Bude li Hajduk pobjeđivao ove manje, onda ima veliku šansu. Jer svakome je u Splitu teško dobiti utakmicu – zaključio je Katalinić.

>>> Pogledajte što je uoči Mađarske rekao izbornik Dalić