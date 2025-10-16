Da smo inače tako igrali, zahvalio bih se i otišao u Celje

Kad se pogleda tablica, lako se zapitati što se to događa s Osijekom, perjanicom nogometa u Slavoniji, uobičajenim članom takozvane naše velike nogometne četvorke. Jer, Osijek je na pretposljednjem mjestu, bježi Vukovaru samo četiri boda, a Vukovarci mogu na Osječane povećati pritisak pobjede li u petak kao domaćini Lokomotivu.

- Analiza je pokazala što je bilo dobro i ono što nam je nedostajalo za željeni rezultat. Da imamo samo tri boda više bili bismo u potpuno drukčijem raspoloženju. No, isto smo tako svjesni da smo puno toga ostali dužni pred drugi dio prvenstva. Posljednja dva tjedna u reprezentativnoj stanci nisu bila idealna za pripreme zbog izostanaka. Jugović normalno trenira, Hasić je blizu povratka, Mersinaj i Matković još nisu u pogonu. Želimo biti maksimalno fokusirani, znamo kamo idemo. Respektiramo Dinamo koji ima kvalitetu, ali ga se ne bojimo. Moramo probuditi svoje dobre strane, vratiti stav, vratiti gard, budući da je pred nama značajan izazov – kazao je trener Osijeka Simon Rožman.

Istina je da je Osijek dobar dio utakmica odigrao bolje od onoga što pokazuju njegovi rezultati, ali tko te pita za dojam kad si pretposljednji.

- Nakon svake utakmice sam maksimalno iskren. Sve što želim dobiti od igrača je apsolutna istina, tu nema glume, a i oni su sami svjesni toga. Svoj optimizam temeljim i na statistici, jer brojke egzaktno pokazuju da smo druga ekipa po dolascima u posljednju trećinu i druga po udarcima, a treća po oduzetoj lopti te četvrta po sačuvanim čistim mrežama. Statistika pokazuje da bismo trebali biti treći ili četvrti, a optimizam gradimo na onome što smo već pokazali i što mislim da ova momčad može. Zadnja utakmica (poraz i loša igra protiv Slavena Belupa, nap. a.) nije uzorak našeg realnog stanja, jer da smo tako odigrali posljednja tri dvoboja, zahvalio bih se svima i vratio u Celje – rekao je među ostalim Simon Rožman.