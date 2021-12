Curry emotivno: Sad mogu reći da sam najveći šuter svih vremena

"Ponosim se svojom preciznošću i time što nam to pomaže u postizanju pobjeda, a sad se mogu ponositi i time što sam nadmašio broj koji je Ray postavio. Nisam želio govoriti da sam najveći šuter sve dok nisam došao do ovog rekorda, a sad mi je ugodno to izgovoriti", izjavio je Stephen Curry nakon utakmice u kojoj je rekord srušio ubacivši drugu od svojih pet trica.

Prvu je ubacio nakon nešto više od minute igre, sa gotovo devet metara. Drugi šut za tricu, prvi koji mu je mogao donijeti rekord, promašio je samo pola minute poslije.

"Prvu sam ubacio u tranziciji. U sljedeća dva, tri posjeda, kad bih dobio loptu, vidio sam ljude u tom dijelu dvorane kako se polako dižu na noge i osjećalo se nešto u zraku. Nisam želio žuriti i samo o tome razmišljati, doći do tog trenutja na silu", opisao je Curry minute koje su uslijedile nakon što je izjednačio Allenov rekord.

Treći pokušaj za tricu dogodio se spontano, tri i pol minute nakon što je pogodio prvu. Andrew Wiggins je ušao u reket i činilo se da će ići u realizaciju.

"Nisam mislio da ću dobiti loptu. No, bacio mi je. Ni o čemu nisam razmišljao. Samo sam je izbacio. Nakon toga su me preplavili osjećaji. Želio sam im se prepustiti. Bio je to poseban trenutak."

Kevon Looney je odmah napravio osobnu pogrešku kako bi zaustavio igru, a Steve Kerr je zatražio minutu odmora koja je trajala mnogo duže nego što je to uobičajeno. Curryju su u zagrljaj potrčali suigrači, spreman je uz teren bio i Curryjev otac Dell, također sjajan šuter u svoje vrijeme, a na zagrljaj je čekao i Ray Allen.

Da je mogao birati, Curry bi rekord srušio pred svojim navijačima u San Franciscu. No, ni ovacije Madison Square Gardena nisu bile loša zamjena.

"Nije loše za plan B. Učiniti ovo ovdje, u Madison Square Gardenu, pred ovim momcima (pokazao je prema Rayu Allenu i Reggieju Milleru), to je posebno", rekao je Curry u izjavi odmah po završetku utakmice.

Miller, koji je bio u dvorani po zadatku kao sukomentator za TV kuću TNT, treći je na listi najboljih tricaša u NBA ligi sa 2560 pogođenih trica i bio je rekorder, dok ga nije srušio Ray Allen.

Curry je dvoboj završio sa 22 koša, a Golden State Warriorsi po deveti put zaredom pobijedili (105-96) New York Knickse u njihovom "vrtu", iako su imali problema s putovanjem između Indianapolisa i New Yorka. Naime, zbog kvara na zrakoplovu, umjesto u ponedjeljak navečer, u "Veliku jabuku" su stigli tek na dan utakmice oko podneva.

Curry je dosadašnjim postignućima, trima naslovima NBA pobjednika s Warriorsima i dvama naslovima najboljeg igrača lige, dodao i rekord koji će u godinama koje dolaze odvesti u neku novu dimenziju. Samo mu 23 trice nedostaju kako bi došao do 3000. U tempu kojim ih pogađa, ne bi bilo nikakvo čudo da karijeru završi i s više od 4000 ubačaja za tricu.

Za dostizanje Allenovog rekorda Stephenu Curryju je trebalo 511 utakmica manje. Allen je za 2973 pogođene trice trebao 1300 utakmica, a Curry samo 789. S prosjekom od 5,4 trica po nastupu, kad bi uspio doći do broja utakmica koje je Allen odigrao, Curry bi prebacio broj od 7000!

Na preostale dvije utakmice koje su odigrane u noći s utorka na srijedu, bilo je dramatično, a pobjednik je u oba slučaja odlučen tek u dodatnih pet minuta.

Brooklyn Netsi su u Barclays Centeru ugostili Toronto Raptorse i slavili sa 131-129. Domaći trener Steve Nash je na raspolaganju imao samo osmoricu igrača, a čak sedmorica, među kojima su bili James Harden, LaMarcus Aldridge i Paul Millsap, nisu mogli zaigrati zbog moguće zaraze koronavirusom.

S takvim igračkim kadrom Netse je do pobjede predvodio Kevin Durant koji je na parketu proveo više od 48 minuta i ubacio 34 koša uz 13 skokova i 11 asistencija. Patty Mills je bio drugi strijelac momčadi sa 30 poena.

Strijelce Raptorsa je predvodio Fred VanVleet sa 31 košem, a po 25 su ubacili Pascal Siakam i Gary Trent Jr. Scottie Barnes je spojio 23 koša i 12 skokova.

U Portlandu je produžetak otišao na stranu gostujućih Sunsa koji su slavili sa 111-107, iako je Damian Lillard za domaće ubacio 31 koš uz 10 asistencija. Phoenix je imao raspoloženog Deandrea Aytona koji je završio sa 28 koševa i 13 skokova, a Chris Paul spojio 24 poena i 14 asistencija.