'Čudo je što sa 37 godina Modrić i dalje ima mjesto u najboljoj momčadi Kraljeva'

Madridski As ove je godine posebno motiviran likom i djelom Luke Modrića. Nije prvi put da mu se u Španjolskoj pišu hvalospjevi i da ga se diže u nebesa. Pa kako i ne bi kada hrvatski veznjak i dalje oduševljava. Naime, As je Modriću posvetio naslovnicu svog tiskanog izdanja za četvrtak s naslovom: "Legenda nastavlja".

Zašto? Razlog je jednostavan – Luka je čovjek koji će u rujnu napuniti 37 godina, a i dalje je glavni motor kraljevske momčadi i vući će je u novoj sezoni.

Produljenje nije isključivo

– Sezonu će Modrić završiti u top-5 najstarijih igrača koji su nosili Realov dres u službenoj utakmici, a Real ne isključuje još jedno produljenje ugovora ako Luka nastavi igrati na dosadašnjoj razini – stoji u tekstu španjolskog lista.

Podsjetimo, Modrić je nedavno produljio ugovor s Realom do ljeta 2023. godine, iako klub igračima u njegovim godinama ne nudi tako olako nastavak suradnje.

– Jako sam zadovoljan u Real Madridu, u najboljem klubu na svijetu. Imam sve što jedan igrač može poželjeti. To su stvari koje volim, koje me ispunjavaju i potiču – rekao je nogometaš nedavno.

Foto: Charles Baus July 30, 2022 Real Madrid Luka Modric during the international friendly between Real Madrid and Juventus at the Rose Bowl in Pasadena, CA. Mandatory Photo Credit : Charles Baus/CSM. Photo via Newscom Photo: Charles Baus/NEWSCOM

A njegova uloga u uzimanju još pokojeg trofeja ponovno će biti važna.

– Bio je ključan faktor u osvajanju Superkupa, La Lige i Lige prvaka. Svojim stavom pomagao je da svi trofeji stignu na Santiago Bernabeu, a s osmijehom je prihvatio zahtjev za smanjenje plaće. Real je inzistirao na tome kako bi ublažio posljedice pandemije koronavirusa, no Modriću to nije zasmetalo. Ipak, čudo je da u današnjem fizički zahtjevnom nogometu mjesto u jednoj od najboljih momčadi svijeta ima igrač koji će uskoro navršiti 37 godina. On godinama radi s kineziologom Vlatkom Vučetićem na produžetku karijere – piše se dalje u tekstu.

U dresu kraljevskog kluba Luka je osvojio 20 trofeja, od čega pet puta trofej Lige prvaka. A sve je zapanjio kada se ovog ljeta nakon odmora pojavio na okupljanju momčadi. Prema pisanju tamošnjih medija, liječnici su nakon sistematskog pregleda ostali bez teksta.

– On je nezaustavljiv. S ovakvim rezultatima na ovakvoj razini može bez problema igrati do 40. godine – rekli su klupski liječnici treneru Carlu Ancelottiju.

Čeka ga Superkup

Prva službena utakmica u novoj sezoni za Real Madrid bit će dvoboj europskog Superkupa protiv njemačkog Eintrachta 10. kolovoza u Helsinkiju. Španjolsko prvenstvo službeno počinje 12. kolovoza, a Real će zaigrati 14. 8. kod novog prvoligaša Almerije.

– Kada pobijediš, ne znači da se možeš opustiti. Naprotiv, s tim osjećajem pobjede želiš još više. Želiš to osjetiti opet. To je ono što me gura prema naprijed – rekao je nedavno Modrić koji je i dalje gladan pobjeda, naslova i ispisivanja povijesti.

U Real Madrid stigao je 2012. godine iz Tottenhama za 35 milijuna eura. U posljednjih deset godina postao je jedan od najboljih veznjaka svih vremena, a osvojio je i Zlatnu loptu 2018. godine.

Gdje mu je kraj, to valjda samo on zna...

