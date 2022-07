Trener Reala oduševljen Modrićem i dvojicom suigrača: Oni su Bermudski trokut

Europski nogometni prvak Real Madrid pobijedio je sa 2-0 Juventusa u posljednoj pripremnoj utakmici odigranoj u SAD nakon čega je trener Carlo Ancelotti potvrdio kako će kapetan hrvatske reprezetacije Luka Modrić biti u početnoj postavi u nadolazećim službenim utakmicama.

“Ja Casemira, Kroosa i Modrića zovem 'Bermudski trokut' jer ondje nestaje lopta”, izjavio je Ancelotti nakon susreta odigranog u Los Angelesu.

Bermudski trokut je geografski prostor u Atlantskom oceanu između Bermuda, Miamija i Portorika gdje su kroz povijesti zabilježeni nestanci brodova i zrakoplova. Ancelottiju je utakmica s Juventusom, lani četvrtoplasiranom momčadi talijanskog prvenstva, poslužila kao generalna proba uoči europskog Superkupa koji će Real Madrid odigrati 10. kolovoza protiv njemačkog Eintrachta u Helsinkiju.

Napadač Karim Benzema zabio je za 1-0 u 19. minuti iz jedanaesterca dok je na konačnih 2-0 povisio ofenzivni Marco Asensio u 69. minuti. Za “Kraljevski klub” su na sredini terena startali Modrić, Casemiro i Toni Kroos koji od 2015. godine igraju zajedno. Njima je bio priključen i veznjak Federico Valverde. Sva četvorica su travnjak napustila u 64. minuti.

Ancelotti je prošli tjedan izjavio da će novu sezonu otvoriti oni koji su ju i završili jer je europski Superkup nastavak prošle sezone. Lani su osvojili Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo i španjolski Superkup.

- Ovoj momčadi nije teško održati glad za pobjedama. Neće im splasnuti želja, to je nemoguće s igračima poput Casemira, Kroosa, Benzeme ili Modrića - napomenuo je Ancelotti.

- Momčad je navikla igrati s onima koji su igrali lani, no svi su dobili minute. Dobro smo završili ovaj prvi dio priprema i stekli samopouzdanje za osvajanje europskog Superkupa - zaključio je Ancelotti.

Klub je ljetos doveo dva nova igrača. Stigli su njemački stoper Antonio Rudiger (29) iz Chelseaja te francuski veznjak Aurelien Tchouameni (22) iz Monaca.

