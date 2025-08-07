Čudesni Slovenac prelomio, potpisat će za Manchester United, za njega su iskeširali bogatstvo

Nakon višetjednih pregovora, Manchester United je napokon osigurao svoje glavno ljetno pojačanje. Ugledni sportski mediji, uključujući The Athletic i Sky Sports, potvrdili su da je postignut načelni dogovor s njemačkim prvoligašem RB Leipzigom o transferu slovenskog napadača Benjamina Šeška. Ukupna vrijednost posla mogla bi doseći impresivnih 85 milijuna eura. Fiksni dio odštete iznosi 76.5 milijuna eura, dok je preostalih 8.5 milijuna eura vezano uz bonuse koji ovise o učinku igrača i uspjehu kluba. Šeško je već dobio dopuštenje kluba da otputuje u Manchester na liječnički pregled i potpis ugovora, a njemački izvori navode kako je let već rezerviran, što potvrđuje da su preostale samo formalnosti do službene objave. Cijeli proces vodili su Christopher Vivell, koji Šeška poznaje još iz Red Bull Salzburga, te novi tehnički direktor Jason Wilcox.

Ono što ovaj transfer čini posebno značajnim jest činjenica da je Šeškova osobna želja bila presudan faktor. Naime, Newcastle United je Leipzigu ponudio financijski izdašniju ponudu, koja je premašivala onu Manchester Uniteda, no 22-godišnji napadač bio je odlučan u namjeri da karijeru nastavi na Old Traffordu. Njegova odluka da se pridruži momčadi trenera Rubena Amorima, koja se iduće sezone neće natjecati u europskim natjecanjima, pokazuje koliko je bio privučen projektom koji mu je predstavljen. Njegov agent Elvis Bašanović ranije je izjavio kako će Šeško napustiti Leipzig "samo zbog posebnog kluba, posebnog projekta i posebnog trenera", a čini se da je sve to pronašao u Manchesteru. Klub s Old Trafforda tako je dobio igrača koji istinski želi biti dio njihove budućnosti.

Dolazak slovenskog napadača gotovo sigurno znači kraj za Rasmusa Hojlunda u crvenom dresu. Danski napadač, koji je prije samo dvije godine stigao iz Atalante za 83 milijuna eura, nije ispunio visoka očekivanja i klub je, kako navode izvori bliski klubu, spreman saslušati ponude za njega. Iako je Hojlund nedavno izjavio kako se planira boriti za svoje mjesto, dolazak izravnog konkurenta i golema investicija u Šeška jasan su signal da na njega više ne računaju ozbiljno. Zanimljivo, upravo je RB Leipzig pokazao interes da Hojlunda dovede na posudbu, što bi moglo biti dio šireg dogovora između dva kluba i ponuditi Dancu priliku za oživljavanje karijere u poznatom okruženju Bundeslige.

Stručnjaci se slažu da United dobiva napadača s ogromnim potencijalom, ali i određenim manama. Christopher Vivell, direktor regrutacije u Unitedu, opisao ga je kao "jednog od najvećih mladih talenata na svijetu" koji posjeduje sve kvalitete da postane vrhunski igrač: iznimnu brzinu, sjajan odraz i dominantnost u zračnim duelima. Visok 195 centimetara, Šeško je unatoč visini tehnički potkovan i mobilan. Ipak, njemački analitičari upozoravaju da mora popraviti realizaciju. Uspoređuju ga s Darwinom Núñezom iz Liverpoola, ističući da se radi o sirovom talentu koji još nije gotov proizvod. Podatak da je u posljednje dvije sezone Bundeslige bio među igračima s najviše promašenih velikih prilika sugerira da će mu trebati period prilagodbe na zahtjeve Premier lige.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Manchester United pokušao dovesti Šeška. Prvi ozbiljan pokušaj dogodio se prije tri godine dok je još bio član Red Bull Salzburga, no tada je već bio dogovoren njegov prelazak u sestrinski klub iz Leipziga za 21 milijun eura. Šeško je kasnije u jednom intervjuu objasnio svoju tadašnju odluku. "Nisam se previše uplitao u te razgovore, ali mislim da je za mene bilo bolje da dođem ovdje, u Leipzig. Bilo mi je važno otići negdje gdje se igra sličan stil nogometa. Već sam znao što trebam raditi i nisam morao prolaziti kroz cijeli proces učenja ispočetka," rekao je Slovenac. Sada, tri godine kasnije, kao zreliji i iskusniji igrač s nastupima u Ligi prvaka i na reprezentativnoj sceni, konačno je spreman za najveći izazov u karijeri i iskorak u Premier ligu pod vodstvom novog trenera.