Čudesna hrvatska burza medalja! Evo na kojem smo mjestu po broju odličja

Kakav čudesan dan za hrvatski sport u Tokiju!

Hrvatska sve do jučer nikada u istom danu nije osvojila zlato, srebro i broncu na nekim Olimpijskim igrama, ali to zadovoljstvo jučer su nam priuštili Mate Pavić i Nikola Mektić, koji su u finalu parova bili bolji od Ivana Dodiga i Marina Čilića, dok se za kompletiranje medalja pobrinuo Damir Martin, koji je čudesnom završnicom, nadljudskim naporima doveslao do trećeg mjesta u disciplini samac.

S jučerašnje tri medalje Hrvatska je stigla do šest odličja u Tokiju (tri zlata, srebro i dvije bronce), što nas svrstava u društvo najvećih sportskih velesila, jer trenutačno smo na 14. mjestu po broju medalja.

Nakon jučerašnjeg dana Hrvatska je po broju zlatnih medalja bila izjednačena s Francuskom, Njemačkom, Kanadom i Nizozemskom! A dok Hrvatska uživa u tri zlata i ukupno šest medalja, jedna Španjolska još uvijek čeka svoje prvo zlato, a osim Španjolaca, po broju medalja iza nas su i Brazil, Švicarska, Norveška, Južnoafrička Republika, Argentina, Poljska, Ukrajina, Iran, Slovenija, Srbija... Bravo, Hrvatska!

LJESTVICA BROJA MEDALJA:

1. Kina 18 9 11 38

2. Japan 17 4 7 28

3. SAD 14 16 11 41

4. Rusija 10 14 10 34

5. Australija 9 2 11 22

6. V. Britanija 6 9 9 24

7. Južna Koreja 5 4 6 15

8. Nizozemska 3 7 5 15

9. Francuska 3 5 5 13

14. Hrvatska 3 1 2 6

Prva kolona označava zlatne medalje, druga srebrne, treća brončane, a posljednja ukupan broj osvojenih medalja pojedine zemlje

