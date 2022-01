Crnogorac koji je uništio Hrvatsku poručio: Morao sam pitati suigrače je li ovo stvarno

Kao da sanjamo, samo ne želim da se probudimo. Toliko igramo jedan za drugog, slavimo golove, bodrimo jedan drugog... Imam osjećaj da bi momci dali sve za mene u svakom trenutku, kao što bih ja za njih. To nas čini jakim. Ne bojimo se nikoga, ulazimo u svaku utakmicu rasterećeno, s ogromnom željom. Cijela Crna Gora je uz nas, rekao je Nebojša Simić, heroj Crne Gore u pobjedi nad Hrvatskom 32:26.

Bio je ovo četvrti dvoboj Hrvatske i Crne Gore na europskim prvenstvima, a u prijašnja tri sraza hrvatski rukometaši su ostvarili tri uvjerljive pobjede. No, u Budimpešti su izabranici Hrvoja Horvata naletjeli na iznimno čvrste i dobro pripremljenu crnogorsku reprezentaciju koja je imala raspucane vanjske igrače i sjajnog vratara Nebojšu Simića koji je imao 14 obrana i proglašen je igračem utakmice.

- Znam da smo sposobni za predstave poput ove, ali nevjerojatno je i doživjeti ih. Ne mogu vjerovati da smo igrali s tolikom količinom samopouzdanja. Odigrali smo i neke akcije i postigli neke pogotke koje niti na jednom treningu nismo uvježbavali. Bio sam u šoku, toliko da sam morao pitati suigrače nakon susreta je li to bilo istinito, jesam li dobro vidio. Ovo nisu ljudi. Ovo su superljudi. U autobusu čitam poruke i samo se smijem. Izvinjavam se što ne mogu da odgovorim, ima ih preko 10.000. Oduševljavam se, koliko je energije i ljubavi, pišu mi ljudi 'volim te više od svoje majke'. Pozdravljam sve u Crnoj Gori, idemo dalje, da sanjamo još.

Stanje u crnogorskom rukometu nije dobro, a na to se osvrnuo upravo Simic.

- Uopće nam nije potrebna ekipa koja će se penjati na krov Europe, već samo da nas predstavlja u regionalnim i europskim natjecanjima. Je li to toliko puno da se traži za ove momke? Čitam da su u RK Budućnost primili jednu plaću od početka sezone, a izjavili su da im je prosječna 100 eura. To je sramota i želim da se priča o tome priča. Hoću da se crnogorski rukomet još više popne, pokazali smo da to zaslužujemo - kazao je crnogorski heroj koji je uništio Hrvatsku.