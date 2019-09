Cormier najavljuje spektakl: 'Želim još borbu s Miočićem i onda sam gotov'

Daniel Cormier otkrio je kako neće još završiti karijeru. Borit će se još samo jednom i tu ne postoji niti jedna opcija za protivnika osim trenutnog prvaka UFC-ove teške kategorije, Stipe Miočića. Cormier čak ima i datum kad bi tu borbu volio odraditi, piše Fightsite.

Nakon što je 17. kolovoza na UFC 241 priredbi poražen od Stipe Miočića, Daniel Cormier nije bio siguran je li to njegova posljednja borba. Dana White uvjeravao je medije kako neće biti tako te da je DC i dalje dovoljno dobar, a osim toga je najavio još neku njegovu borbu.

Predsjednik UFC-a je zapravo tim putem bio samo djelomično u pravu. Cormier će se boriti, ali još samo jednom. I jedina opcija koja ga zanima je treća borba protiv Stipe Miočića.

- Borit ću se ponovno protiv tog tipa i odradit ću to na pravi način. Mislim kako će dobar pristup biti dovoljan da završim s podignutom rukom - rekao je Cormier u razgovoru s Arielom Helwanijem tijekom njegovog showa na ESPN-u, da bi onda potvrdio:

- Pobijedio ili izgubio, nakon te borbe sam gotov. To će biti posljednji put da će moja noga zakoračiti u oktogonu. No, to mora biti Stipe, nitko drugi me ne zanima. UFC želi odraditi to i mislim kako se radi o fantastičnoj borbi.

Cormier je uvjeren da je to ono što osim promocije zanima i fanove, a vjeruje kako niti Miočić neće imati ništa protiv konačne potvrde tko je bolji. Teška kategorija do sada je imala dvije šampionske trilogije, onu između Andreja Arlovskog i Tima Sylvije te onu između Caina Velasqueza i Juniora Dos Santosa. Obje su bile pravi hit među fanovima i nema sumnje kako bi tako bilo i ovog puta.

- Ono što je uvijek podizalo sport bio je pravi teškaški rivalitet, a mislim kako to trenutno imamo u slučaju Stipe i mene. Imam namjeru odraditi posao jer ću se boriti na način kao što treniram da se borim - još je najavio Cormier.

Ispričao je i što najviše žali po pitanju prve borbe. Prije svega se tu radi o tome što nije poslušao svoj kut prije četvrte runde, odnosno što se nije krenuo boriti opreznije. On je umjesto toga prihvatio otvorenu borbu, htio je dokazati Miočiću kako je u bilo kojem aspektu borbe bolji od njega, no dokazalo se kako to nije slučaj. Ovog puta nema takvu namjeru, najvažnije će biti provesti svoju taktiku i umiroviti se kao UFC-ov prvak teške kategorije.

- On je odradio sjajan posao. Ta pobjeda je došla zahvaljujući sjajnom stanju uma i vještinama Stipe Miočića. Pogodio me udarcem u tijelo, vidio je kako me zaboljelo, no nije ga tražio ponovno nego se prebacio gore - ispričao je DC, a onda je rekao nešto o svojoj strategiji za treću borbu:

- Ne kažem da mogu uhvatiti Miočića, podići ga i bacati kako god to želim. Ali, uvjeren sam da mogu odraditi posao puno bolje nego što sam 17. kolovoza.

Cormier ima i datum koji mu se čini zanimljiv. UFC 245 održava se 14. prosinca i za sada ima jednu službeno (Holloway vs. Volkanovski) i jednu neslužbeno potvrđenu borbu za titulu (Nunes vs. de Randamie). No, niti za jednu od njih nije navedeno kako se radi o glavnoj borbi priredbe. Ona se još uvijek čeka, a kraj do sada najizglednijih kandidata, odnosno Jona Jonesa i Kamarua Usmana, mogla bi se probiti borba za teškašku titulu.

- Ako je 14. prosinca slobodan, meni to odgovara. Bio bih sretan s tim datumom i stigao bih se pripremiti na pravi način. Volim se natjecati i bit ću sretan tako završiti karijeru. Ako je i dalje dovoljno dobar da me savlada još jednom, pod ovim uvjetima, onda je tako kako je - iznio je svoju želju DC.

Što se tiče Miočića, situacija je trenutno takva da je on smanjio svoje treninge te se odlučio opustiti s obitelji te s igranjem igara i streamanjem istih na Twitchu.

Nekako se čini da on baš ne bi bio spreman uskoro krenuti u novi kamp, nego da će ga više zanimati borba u prvim mjesecima iduće godine. Vidjet ćemo što će se dogoditi ako mu zazvoni telefon, a s druge strane bude Dana White ili netko od UFC-ovih matchmakera.

