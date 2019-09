Poznati sportaš dobacivao ženi Stipe Miočića! Naš borac otkrio što će mu napraviti

UFC borac Colby Covington je u problemima nakon što je otkriveno da je dobacivao nešto jednoj udanoj gospođi. Da stvar po Covingtona bude gora, riječ je o supruzi Stipe Miočića.

Dogodilo se to na nedavnoj borbi za naslov UFC prvaka između Miočića i Cormiera. Organizatori su željeli sakriti od Miočića da je Covington dobacivao Ryan Marie, ali se na kraju sve doznalo.

- To me malo uznemirilo. Nešto je govorio mojoj supruzi dok sam se ja borio. Razmišljao sam o tome da razgovaram s njim. Ne želim mu ništa učiniti, želim samo normalan razgovor. Neću mu otkinuti glavu. Želim samo razgovarati kao s normalnom osobom - rekao je Miočić.

Miočić je zatim ispričao što se dogodilo.

- Moja supruga je hodala prema kavezu, a on je joj je rekao nešto. Na to mu je moj menadžer poručio da zašuti. Menadžer mi još uvijek nije otkrio što je Covington dobacivao, ali morat ću to saznati. Dobar sam u tome, kao FBI. Saznat ću, a onda ćemo porazgovarati - ispričao je američki borac hrvatskih korijena.

Zatim je još jednom ponovio da neće biti nikakve sile.

- Normalna sam osoba. Želim samo razgovarati s njim i to je sve. Neću mu otkinuti glavu. Pitat ću ga što ga muči. Nisam ljutit, samo želim razgovarati.