Ćorluka svojim Rusima objasnio zašto su izgubili: Nemate m**a, morate ih imati

Vedran Ćorluka proveo je posljednjih devet godina karijere u Rusiji igravši za moskovski Lokomotiv i normalno da poznaje tamošnje prilike, zbog čega su mu se predstavnici ruskih medija obratili da prokomentira utakmicu na Poljudu.

Ruse je šokirala, ne toliko zbog nesretnog autogola u 81. minuti, već zbog potpune nemoći kroz veći dio susreta. Nakon 6:0 protiv Cipra i kompletnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru dogodine, nisu očekivali tako slabu predstavu.

- Kvalitetno smo pritiskali, savršeno smo napadali i nismo Rusiji dopustili da nas iznenadi. Očekivali smo da ćemo kontrolirati utakmicu. Naravno, nismo očekivali ovakvo vrijeme, ali smo uspjeli zabiti i sretni smo što idemo na Svjetsko prvenstvo - započeo je Ćorula za Sport-express pa nastavio:

- Svidjelo vam se to ili ne, kada se usporede dvije momčadi, vidjet ćete da smo bolji. To nije manjak poštovanja, to je činjenica. Naravno, možete preko dodatnih kvalifikacija do Katara, ali...

Potom je rekao nešto što se Rusima sigurno nije svidjelo, ali temelji se na činjenicama.

- Da pojednostavim i kažem kako to govorimo u Hrvatskoj - Rusiji nedostaju muda u ključnim utakmicama. Morate ih imati.

Na kraju je još naveo da ne bi prekinuo karijeru da mu je Lokomotiv ponudio novi ugovor.

- To je jedini klub u kojem sam htio igrati pa sam odlučio završiti karijeru. A s pozicije pomoćnog trenera sam odstupio zbog situacije u obitelji, morao sam ostati u Hrvatskoj.