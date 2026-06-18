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VIŠE OD 10 TISUĆA

FOTO Hrvatski navijači napravili čudesnu atmosferu u Dallasu, a sada nas čeka još veće ludilo

SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Karlo Ledinski
18.06.2026.
u 07:00

Čudesno ozračje vladalo je na tribinama; hrvatski navijači po tko zna koji put dokazali su da su jedni od najvjernijih u svijetu. Već danas hrvatska navijačka karavana se seli prema Torontu, gdje igramo drugu utakmicu protiv Kanade, a vjeruje se da će tamo podrška vatrenima biti još dosta veća i mnogobrojnija nego u Dallasu.

Hrvatski navijači oduševili su jučer u Dallasu, a na tribinama stadiona bilo ih je više od 10 tisuća. Nadglasali su mnogobrojnije Engleze i bili velika pomoć Dalićevoj momčadi. Na tribini je puno pažnje plijenila i navijačica, influencerica Ivana Knoll. Istaknula je prije utakmice da je u Dallas stigla dva dana ranije te da očekuje velike rezultate hrvatske reprezentacije. Naglasila je da ostaje do kraja turnira i da vjeruje u naš plasman u finale, dodajući kako je BBC‑ju poručila da će Hrvatska "razvaliti".

Atmosfera u Dallasu bila je iznimno živahna jučer na dan dvoboja s Englezima, a već satima prije početka utakmice "kockice" su ispunile okolicu stadiona. Navijači su se zabavljali uz pjesmu i bubnjeve, a ulice su bile preplavljene crveno‑bijelim kvadratićima.

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Navijači su stigli iz svih krajeva svijeta, bilo je puno Hrvata iz svih dijelova Amerike, a mnogo ih je stiglo i iz domovine i ostalih dijelova Europe.

Čudesno ozračje vladalo je na tribinama; hrvatski navijači po tko zna koji put dokazali su da su jedni od najvjernijih u svijetu.
Već danas hrvatska navijačka karavana se seli prema Torontu, gdje igramo drugu utakmicu protiv Kanade, a vjeruje se da će tamo podrška vatrenima biti još dosta veća i mnogobrojnija nego u Dallasu.

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
Navijači Hrvatska reprezentacija

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