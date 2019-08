Čolak: Neka Gent na terenu pokaže je li vredniji od nas

Ako je Dinamo 1967. osvojio natjecanje koje se zvalo Kup velesajamskih gradova, Rijeka 2019. igra u “Kupu lučkih gradova”. Nakon škotskog Aberdeena, put ju je u pokušaju proboja do skupine Europske lige i duge međunarodne jeseni doveo do belgijske luke Gent koja ne samo da nije propala kao riječka već planira nova proširenja. Kad su saznali ime suparnika, navijači belgijskog kluba, koji je 2017. od Rijeke za 4,25 milijuna eura kupio najboljeg igrača šampionske generacije, zaključili su: “Ako im je Franko Andrijašević bio najbolji igrač, onda smo na konju!”. Nisu mogli dati veći motiv Bišćanovim igračima, posebno onima koji su dijelili svlačionicu s Frankom – Prskalu i Župariću.

Stari “krvnik” Odjidja-Ofoe

A kad istrče na teren Ghelamco Arene, Riječani će naletjeti i na jednog starog znanca... Kapetan belgijske momčadi je Vadis Odjidja-Ofoe koji je Rijeci zabio 2017. u Pireju za izjednačenje Olympiacosa u play-offu Lige prvaka. U dvoboju u kojem je Kekova momčad zaskočila favorita, u 66. minuti ukazao se upravo Odjidja-Ofoe. A u uzvratu na Rujevici asistirao je za jedini gol na utakmici i prolaz Grka! Baš je bio “krvnik”.

U vrijeme Damira Miškovića Riječani su triput igrali u skupini Europske lige. Prvi put eliminirali su Stuttgart, drugi put tiraspoljski Sheriff, a treći put su s dva remija sa Salzburgom izborili dugu europsku jesen. Sva tri pothvata ostvarena su u vrijeme Matjaža Keka. Na njegovu nasljedniku je da pokaže je li grupna faza bila moguća samo u eri velikog slovenskog stručnjaka. Gentova je prednost prije svega u marketinškoj vrijednosti sastava – Bišćanov kolega na suparničkoj klupi ima četverostruko skuplji sastav. Prva Rijekina špica i redoviti strijelac Mirko Antonio Čolak imao je uoči puta komentar na to...

– To ne znači ništa! Na terenu ćemo vidjeti koliko tko vrijedi. Imamo dobru momčad i možemo postići dobar rezultat. Ne bojimo se, moramo biti spremni obraniti se i iskoristiti prilike – rekao je Čolak koji se ovaj tjedan prvi put našao na popisu izbornika Dalića.

I Gent odgodio prvenstvo

A da su u Belgiji ipak ozbiljno shvatili hrvatski klub pokazuje i to da su čelnici lige omogućili Antwerpenu i Gentu da odgode svoju utakmicu kako bi se mogli koncentrirati na europske dvoboje.

– Ako je to moguće u Nizozemskoj i Hrvatskoj, onda to treba biti moguće i u Belgiji. Bilo bi mi neshvatljivo da to nije bilo moguće, pogotovo zato jer oba kluba igraju europske utakmice. Ne radi se o interesima Genta ili Antwerpena, već o belgijskom nogometu i belgijskom koeficijentu u Europi – kazao je trener Genta Jess Thorup.