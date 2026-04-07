POMOĆ IZ SAD-A

Tajni adut iz Washingtona stiže u Budimpeštu: Trump šalje čovjeka od povjerenja Orbanu

Tea Tokić
07.04.2026.
u 07:26

Orbánova kampanja snažno je usmjerena na vanjskopolitičke teme, pri čemu nastoji održati bliske odnose ne samo s Trumpom, već i s ruskim predsjednikom Vladimir Putin

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, politička scena dodatno se zahuktava dolaskom visokog američkog izaslanstva. Posjet američkog potpredsjednika signalizira jasnu međunarodnu podršku aktualnom premijeru Viktoru Orbánu. Američki potpredsjednik JD Vance doputovao je u Mađarsku u ponedjeljak navečer kako bi prenio podršku američkog predsjednika Donald Trump svom političkom savezniku, mađarskom premijeru Viktor Orbán. Njegov dolazak događa se svega nekoliko dana prije parlamentarnih izbora koji se smatraju jednim od najneizvjesnijih u posljednjem desetljeću.

Vance bi se trebao sastati s Orbánom u utorak ujutro, nakon čega će održati govor na skupu „Dan mađarsko-američkog prijateljstva“ u sportskom parku MTK u Budimpešti. Prilikom polaska iz vojne baze Andrews kraj Washingtona, izjavio je kako će razgovori obuhvatiti širok spektar tema, uključujući bilateralne odnose, ali i ključna globalna pitanja poput situacije u Europi i rata u Ukrajini.

Kako navodi Euronews, ovaj posjet dio je šire strategije administracije Donalda Trumpa koja sve otvorenije podupire političke lidere čije stavove smatra ideološki bliskima. Trump je više puta javno izrazio podršku Orbánu, naglašavajući kako „u potpunosti stoji iza njega“ uoči izbora. Orbánova kampanja snažno je usmjerena na vanjskopolitičke teme, pri čemu nastoji održati bliske odnose ne samo s Trumpom, već i s ruskim predsjednikom Vladimir Putin. 

S druge strane, prema anketama neovisnih istraživačkih instituta, značajnu prednost mogao bi ostvariti oporbeni pokret predvođen konzervativnim, ali proeuropski orijentiranim političarem Péter Magyar. Njegova stranka Tisza u relativno kratkom razdoblju uspjela je mobilizirati birače i ozbiljno ugroziti dugogodišnju dominaciju Orbánove vlasti.

U protekle dvije godine, Magyar je izgradio snažan opozicijski pokret koji dovodi u pitanje političku hegemoniju Orbána, čija se vladavina često opisuje kao primjer „neliberalne demokracije“. Ipak, provladine institucije i dalje predviđaju pobjedu vladajuće koalicije Fidesz-KDNP. Dodatnu potvrdu američke potpore Orbánu dao je i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je sredinom veljače posjetio Budimpeštu. Tom prilikom izjavio je kako je uspjeh Mađarske ujedno i uspjeh Sjedinjenih Država. 

Mađarska SAD Viktor Orban Donald Trump

Komentara 16

PO
poluprovokator
07:40 07.04.2026.

Ima podršku i Trmpa i Ptina (i Vucica). Kakvi li se tu zajednicki interesi kriju?? ...ah da- svima njima pase razjedinjena i slaba EU. Vrlo opasan savez po nas Hrvate.

..Mađarski.krmak.skviči
08:37 07.04.2026.

Da se ja natječem na izborima, poslao bih dopis Trumpovoj administraciji da ni za živu glavu ne šalju nikoga u “podršku”, jer bih si time pokopao i zadnju šansu za neki izborni rezultat.

Ivan Grozni
08:39 07.04.2026.

A je mu pomoć 😂

