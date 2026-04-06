Miljenik Dinamovih navijača sreću nije pronašao ni u novom klubu: Što je sljedeće za njega?

Robert Mudražija prošlog je ljeta stigao u Dinamo iz Lokomotive uz odštetu od oko milijun eura. Trebao je taj transfer označiti ispunjenje snova za dečka rođenog u Zagrebu koji se u Dinamo (uključujući i vrijeme provedeno u akademiji) vraćao čak tri puta, ali nijednom nije dočekao pravu priliku na Maksimiru.

Njegov dolazak dogovoren je prije nego što su u klub stigli Zvonimir Boban i Mario Kovačević, a ispotavilo se kako nijedan od njih dvojice nije ozbiljno računao na njega. Za Dinamo je u prvom dijelu sezone skupio tek 132 minute raspoređene u šest nastupa i ostao bez gola i asistencije. Teška srca, na zimu je prihvatio poziv ciparske AEK Larnace kako bi ponovno zaigrao nogomet. To se nije dogodilo.

Dobro je Mudražija krenuo u svoju avanturu na Cipru, propustio je prve dvije utakmice na račun toga što je stigao pred kraj prijelaznog roka pa upisao 255 minuta u sljedećih sedam nastupa. Kruna toga bila je utakmica protiv Ethnikosa u kojem je tek drugi put ove sezone odigrao punu utakmica, prva je bila u dresu Dinama u Hrvatskom kupu, te je čak upisao asistenciju. No, nakon toga više se nije vraćao na teren za ciparsku momčad.

Postaje bolno očito da ni oni ne računaju na njega kao ni u Dinamu. Ciparski klub ima opciju otkupiti ga na kraju sezone za 500 tisuća eura što se sada čini gotovo nemoguće te bi se trebao vratiti na Maksimir gdje već pouzdano zna da za njega nema mjesta. Kao logičan sljedeći korak nakon odlaska iz Dinama čini se transfer u neki manji klub iz inozemstva, to je već pokušao i nije mu uspjelo.

Sljedeće rješenje mogao bi biti odlazak u neki drugi HNL klub gdje bi se veznjak na pragu 30. rođendana ponovno morao nekome dokazivati, što je i radio kroz cijelu karijeru. Bit će zanimljivo vidjeti koji će biti sljedeći korak u karijeri Roberta Mudražija jer zasad, ne može se sa sigurnošću reći koji bi potez bio najbolji.