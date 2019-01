Čilić: Uvjeti mi odgovaraju, a prošlogodišnji uspjesi će mi pomoći i ove godine

Osjećam da mi uvjeti odgovaraju, a prošlogodišnji put do finala mi zasigurno može pomoći da ove godine ponovno odigram odlično, rekao je Marin Čilić u razgovoru na terenu Margaret Court Arene, gdje je u ponedjeljak za dva sata i tri minute svladao Australca Bernarda Tomića sa 6-2, 6-4, 7-6 (3) u prvom kolu Australian Opena.

"Mislim da je bio meč visoke kvalitete. Uvijek je nezgodno igrati protiv Bernarda, jer ima sjajan osjećaj za loptu i kompletan je igrač koji te može razvući po terenu. Zato mi je drago što sam završio na ovaj način. Osjetio sam da je počeo igrati sve bolje i bolje. Odlično je što sam uspio osvojiti treći set", izjavio je najbolji hrvatski tenisač koji je sve do vodstva 5-3 u trećem setu i servisa za pobjedu ostavio Australca hrvatskog podrijetla bez 'breaka'.

No, Tomić je u devetom gemu uspio slomiti Čilićev servis i izboriti 'tie-break' trećeg seta.

"Mislim da sam odigrao dobro, samo što je 'Bernie' pogodio nekoliko neobranjivih udaraca i odigrao nevjerojatan gem. No, takav je to sport. Moraš se nastaviti boriti i to sam učinio. Psihološki sam se dobro držao i dobro reagirao u tom trenutku", zaključio je sedmi tenisač svijeta koji će u srijedu u 2. kolu igrati protiv Amerikanca Mackenzieja McDonalda, 81. tenisača svijeta.

McDonald je u 1. kolu svladao Rusa Andreja Rubljova sa 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, a Čiliću nije nepoznat.

"Imao je odličnu prošlu sezonu. Trenirao sam s njim jednom, potkraj godine. Igra odlično s osnovne crte, ima sjajan retern, tako da će biti težak meč", analizirao je Marin svog sljedećeg suparnika i odmah pokazao da mu samopouzdanja ne nedostaje:

U odnosu na prošlu godinu dosta se toga promijenilo kod Marina Čilića, što bi moglo imati vrlo pozitivan utjecaj na njegov nastup. Na ovogodišnji Australian Open stigao je kao osvajač Davis Cupa s hrvatskom reprezentacijom, a dugogodišnja djevojka Kristina sada ga prati kao supruga.

"Prvi put sam došao u Australiju kao oženjen čovjek. Nadam se da će mi to donijeti sreću", zaključio je prošlogodišnji finalist u Melbourne Parku.

