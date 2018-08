Čilić nakon puno muke do trećeg kola

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 3. kolo ATP turnira iz serije "masters 1000" u Cincinnatiju, on je u 2. kolu svladao Rumunja Mariusa Copila sa 6-7 (4), 6-4, 6-4 nakon dva sata i 17 minuta igre.

Bio je ovo drugi međusobni susret Čilića i Copila u kojemu je Čilić uzvratio Rumunju za poraz u Pekingu prije šest godina.

U svom prvom ovogodišnjem nastupu na jedinom turniru iz serije "masters 1000" kojega je do sada osvojio u karijeri (2016) Čilić je ostvario pobjedu protiv rumunjskog kvalifikanta usprkos skromnoj igri koju je prikazao.

U prvom setu Čilić je poveo 5-2, no kada je servirao za set kod 5-3 izgubio je servis nizom pogrešaka da bi zatim odigrao i vrlo loš "tie-break" u kojemu je izgubio dva poena na svom početnom udarcu.

Čilić je potom u prvoj igri drugog seta propustio tri "break-lopte", no ipak je uspio oduzeti servis Rumunju u sedmoj igri i to uz priličnu dozu sreće. Naime, njegov passing udarac na "break-loptu" pogodio je vrh mreže i loptica je promijenila smjer i tako prevarila Copila. To je bilo dovoljno Čiliću za poravnanje meča.

Vrlo sličan scenarij viđen je u trećem setu, Čilić je oduzeo servis Copilu u sedmoj igri, no to mu je ujedno bila i jedina "break-lopta" u setu. S druge strane, Čilić nije dopustio Copilu niti jednu priliku za oduzimanje servisa.

Čilić će u 3. kolu igrati protiv pobjednika susreta između Amerikanca Sama Querreya i Rusa Karena Hačanova.