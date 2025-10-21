Naši Portali
ATP BASEL

Čilić drugi put u dva dana pobijedio istog protivnika

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
David Jerkovic/PIXSELL
Hina
21.10.2025.
u 17:05

Ključnim se pokazao 'tie-break' prvog seta u kojem je Goffin poveo 3-0, a onda je Čilić osvojio pet poena u nizu za preokret na 5-3

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 89.) u utorak je po drugi put u zadnja tri dana svladao Belgijca Davida Goffina (ATP - 104.), a pobjeda od 7-6 (9), 7-5 donijela mu je plasman u 2. kolo glavnog ždrijeba dvoranskog ATP 500 turnira u švicarskom Baselu. 

Čilić je i u ovom meču, baš kao i prije dva dana u kvalifikacijama, 34-godišnjeg suparnika ostavio bez ijedne prilike za 'break'. Ni sam nije dolazio u priliku ugroziti Goffinov servis sve do 12. gema drugog seta, a tada je odigrao četiri dobra poena i došao do 'breaka' za 6-5 ostavivši Belgijca bez poena.

Goffin je zaprijetio kad je Čilić servirao za pobjedu, došao do 0-30, ali su to ostala jedina dva od posljednjih 12 poena u meču što ih je Belgijac osvoji. Marin je novim nizom od četiri poena došao do pobjede.

Ključnim se pokazao 'tie-break' prvog seta u kojem je Goffin poveo 3-0, a onda je Čilić osvojio pet poena u nizu za preokret na 5-3. Međutim, prvi je do set-lopte došao belgijski tenisač. Čilić ga je natjerao na pogrešku za izjednačenje na 6-6. Marin nije uspio realizirati set-lopte kod 7-6 i 9-8, kad je Goffin bio na servisu, ali je kod 9-9 dočekao pogrešku suparnika i dobio priliku završiti prvu dionicu meča na svom početnom udarcu. To je i učinio, jer Belgijac nije uspio vratiti servis.

Goffin je imao prednost u postotku pogođenih prvih servisa (68% - 60%) i asova (15-10), ali je Čilić osvojio više poena i nakon prvog (86% - 84%), i nakon drugog (69% - 48%) početnog udarca. 

Kako se kvalifikacijski mečevi ne računaju u međusobni omjer, Čilić je današnjom pobjedom izjednačio rezultat na 5-5.

Za plasman u četvrtfinale Marin će morati pobijediti kanadskog predstavnika, ali još nije doznao kojeg. To će biti pobjednik dvoboja između petog nositelja Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 12.) i Gabriela Dialla (ATP - 41.), koji je na rasporedu u srijedu.

